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Mail.ru Group запускает мобильный браузер Atom с мини-приложениями и лентой рекомендаций

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Эльяс Касми

Mail.ru Group запускает браузер Atom для Android. В мобильный Atom встроена платформа VK Mini Apps с мини-приложениями для любых повседневных задач. Кроме того, в браузере есть рекомендательная система «Пульс», которая находит для пользователя статьи и материалы по интересам.

Сильная сторона Atom — интеграция с ВКонтакте: в браузере можно авторизоваться через единый аккаунт VK Connect, который связывает проекты экосистемы Mail.ru Group. Благодаря этому прямо в браузере появились мини-приложения платформы VK Mini Apps. Через них можно решать любые задачи: быстро вызвать такси, заказать еду, купить что-то для дома на AliExpress, познакомиться с кем-то, запланировать день. Встроенные мини-приложения не нужно устанавливать на устройство: это удобно, если на смартфоне осталось мало места.

Кроме того, если пользователь авторизуется в Atom на телефоне и на компьютере, браузер будет автоматически синхронизировать данные.

atom.jpg

Atom

Мобильный Atom адаптируется к привычкам. Рекомендательная система «Пульс» составляет для пользователя индивидуальную ленту со статьями и полезными материалами на основе его интересов. Кроме того, браузер автоматически добавляет в визуальные закладки часто посещаемые сайты.

Для тех, кто чаще всего использует браузер, чтобы найти нужную информацию, в новом Atom есть минималистичный вариант стартовой страницы. В нем отображается только поисковая строка.

Новый Atom уже можно скачать в Google Play. Приложение совместимо со смартфонами и планшетами на Android.

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