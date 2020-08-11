Россияне стали чаще покупать компактную бытовую технику на Aliexpress

Аналитики «Aliexpress Россия» отметили рост спроса на бытовую технику в июле 2020 г., что объясняется дачным сезоном. Россияне стали проводить много времени за городом в собственных или съемных домах, поэтому выбирают портативные устройства.

Явным трендом месяца стали компактные посудомоечные машины — продажи товаров этой подкатегории выросли в июле на 299% к июню. Аналогичная тенденция — рост интереса к компактным холодильникам. Их продажи подскочили на 60%. Вся категория товаров бытовой техники в целом за месяц выросла в продажах на 79% по сравнению с прошлым месяцем.

Самыми продаваемыми брендами бытовой техники стали Midea, Zigmund & Shtain и Hisense.

Кроме того, аналитики составили рейтинг самых популярных товаров: Посудомоечная машина Midea MCFD-0606; посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 129.4509 XВстроенная индукционная плита Zigmund & Shtain CI 32.6 B; посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 129.6009; стиральная машина Midea MWM7143 Glory; холодильник Hisense RS-09DC4SAW 65 L.

Для создания уюта на даче россияне приобретали электрокамины: в июле продажи в категории выросли на 1400%.

Несмотря на популярность техники для дачи, не теряет актуальности встраиваемая техника.

«Лето – традиционный период ремонтов в квартирах и обновления бытовой техники. Этот год не стал исключением: в июле мы увидели значительный рост в нескольких категориях. Так, на 166% выросли продажи встраиваемых варочных панелей, на 350% выросли продажи встраиваемых микроволновых печей и на 145% – продажи встраиваемых духовок», – отметил руководитель направления «крупная бытовая техника» «Aliexpress Россия» Антон Трифонов.