Wildberries запустил новые сервисы для самозанятых

Российский онлайн-ритейлер Wildberries представил новые функции в приложении «WB партнеры», предлагающем комплексный сервис для самозанятых. Благодаря новым ИТ-сервисам планируется увеличить число самозанятых на онлайн-площадке в 100 раз до 200 тыс.

Новый функционал в приложении «WB партнеры» для самозанятых поможет зарегистрироваться на Wildberries, позволит управлять поставками, ценообразованием, продажами, отслеживать товарные остатки, взаимодействовать со службой поддержки онлайн-ритейлера, следить за электронной очередью приемки в распределительных центрах и даже подавать отчетность в Федеральную налоговую службу (ФНС) благодаря интеграции с серверами ведомства. Приложение доступно в магазинах Google Play и AppStore.

«Мы расширили функционал, так, чтобы наши продавцы и производители могли максимально сосредоточиться на своем продукте и улучшении его для покупателей, не отвлекаясь на различные технические и бюрократические нюансы. Теперь же, благодаря интеграции с серверами ФНС мы можем предложить самозанятым и возможность подачи отчетности в автоматизированном режиме, что позволит сэкономить время», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Сейчас на Wildberries работает более 2000 самозанятых граждан, которые производят самостоятельно без привлечения наемной силы одежду, обувь, сувениры, аксессуары, продукты питания и многое другое. Благодаря развитию ИТ-направления и внедрению новых сервисов компания планирует привлечь значительно больше самозанятых и увеличить их число в 100 раз до 200 тыс.