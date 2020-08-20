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Интернет-провайдер «Онлайм» присоединился к бренду «Ростелеком»

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ

С 13 августа 2020 г. абонентам «Онлайма» в Москве услуги связи предоставляются под брендом «Ростелеком». Для абонентов «Онлайма» это новые возможности и доступ абсолютно ко всем сервисам, продуктам и услугам, которые есть у федерального провайдера. А для «Ростелекома» обновление бренда в Москве позволит транслировать свой новый подход к предоставлению услуг и качеству клиентского сервиса.

Список изменений, связанных с переходом на единый бренд: личный кабинет «Онлайма» изменяет свой дизайн в соответствии с фирменным стилем «Ростелекома» и доступен по новому адресу my.rt.ru; постепенно сайт «Онлайма» будет переезжать на новый адрес – moscow.rt.ru. До полного перехода сайт onlime.ru будет продолжать свою работу; приложение «Мой Онлайм» изменяет название на «Ростелеком – Москва» и будет обновлено в соответствии с новыми стандартами; номер технической поддержки и продаж не изменится; оплата в сторонних сервисах продолжит осуществляется по бренду «Онлайм» до октября 2020 г. Далее услуги «Онлайма» можно будет оплачивать через единый бренд «Ростелеком». Прочие способы оплаты останутся без изменений.

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