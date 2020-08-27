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МТС обновила «Тарифище»

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МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о запуске обновленного тарифного плана «Тарифище», абоненты которого первыми на рынке смогут обменивать оставшиеся в конце месяца гигабайты на кэшбэк и экономить на абонентской плате в среднем 25-30% в зависимости от условий тарифа и объема неизрасходованных гигабайтов.

Абонент может обменять неиспользованные гигабайты на своем «Тарифище» на кэшбэк в приложении «Мой МТС». Для обмена достаточно в приложении нажать на кнопку «Обменять гигабайты» и следовать указаниям. Полученный кэшбэк можно тратить на оплату услуг мобильной связи, на подписки в приложениях МТС, а также на скидку до 100% на аксессуары и гаджеты в салонах МТС. Для этого необходимо быть пользователем или зарегистрироваться в сервисе «МТС Cashback» и выбрать, на что будет потрачен кэшбэк. По умолчанию первого числа каждого месяца кэшбэк будет потрачен на скидку на услуги мобильной связи на номере, с которого был произведен обмен.

«Использование популярного сервиса "МТС Cashback" в новой версии "Тарифища" позволяет нашим абонентам экономить и делает тариф еще более привлекательным, — отметила директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова. — На обновленном «Тарифище» можно менять неиспользованный трафик на кэшбэк, которым можно оплачивать связь для себя и близких, покупать подписки на "МТС ТВ", "МТС Music" и другие продукты, а также технику и аксессуары в салонах МТС».

Обмен гигабайтов доступен абонентам, перешедшим или подключивших актуальную версию «Тарифища» с 13 августа 2020 г.

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