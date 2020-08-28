Держатели карт «Мир» смогут получить автоматический кэшбэк в приложении «Едадил»

Пользователи агрегатора спецпредложений «Едадил» смогут автоматически возвращать процент от стоимости своих покупок в супермаркетах. Первыми такую возможность получат держатели платежных карт «Мир». Для этого достаточно зарегистрировать карту в приложении «Едадил» и делать покупки из раздела кэшбэк.

Кэшбэк в «Едадиле» – это возврат части средств от покупки товара по акции в партнерской сети. В прошлом году этой возможностью воспользовалось 6 млн россиян. Правда, до сих пор процесс был длительным и непростым: клиенты должны были сканировать чеки сразу после покупки, ждать проверку подлинности чека, а также сохранять чеки или их фотографии до получения кэшбэка на тот случай, если возникнет спорная ситуация.

Теперь, благодаря сотрудничеству с платежной системой «Мир», получить кэшбэк на свой счет в «Едадиле» стало намного проще. Упрощенный кэшбэк по картам «Мир» доступен в магазинах «Лента», «АШАН», BILLA и «Монетка» - всего в более 1500 магазинах этих сетей в Москве, Санкт-Петербурге, центральной России, Сибири и на Урале. Со временем список партнерских магазинов будет расширяться, и воспользоваться этим сервисом смогут и жители остальных регионов.

«Сегодня приоритетом всей фудтех-индустрии стало создание удобных пользовательских сценариев, которые открывают новые возможности и для клиентов, и для игроков рынка. Упрощенная система кэшбэка в «Едадил» даст покупателям дополнительную возможность сэкономить на продуктах, а ритейлерам и производителям – найти новые контакты с потенциальной аудиторией», – сказала руководитель «Едадила» Наталия Шагарина.

«В платежной системе «Мир» мы постоянно разрабатываем технологические решения, направленные на улучшение клиентского опыта. Мы рады, что объединили экспертизу с коллегами из «Едадила» и создали новый эффективный инструмент, который позволит сделать использование сервиса еще более удобным для пользователей», – отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Дмитрий Бувин.

«Автоматизация получения кэшбека – большой шаг в развитии агрегатора, популярного среди миллионов россиян. Мы рады стать одной из первых розничных сетей, участвующей в проекте. Мы довольны результатами сотрудничества с ««Едадил»» и надеемся, что благодаря развитию сервиса в наших магазинах появится ещё больше покупателей», – отметил директор службы цифрового маркетинга «Ленты» Алексей Ручкин.

На сегодняшний день в приложении «Едадил» можно найти акции и скидки, составить личный список покупок и получить кэшбэк. К приложению подключены 260 торговых сетей с более 52 тысяч торговых точек. За 2019 год более 6 млн пользователей приложения «Едадил» отсканировали более 125 млн чеков.