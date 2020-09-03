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Опрос Viber: россияне начинают и заканчивают свой день с мессенджеров

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

Мессенджеры — неотъемлемая часть жизни для большинства людей во всем мире. Для того, чтобы выяснить предпочтения и привычки россиян по использованию этих приложений, Viber провел собственный опрос, в котором приняли участие более 20 тыс. респондентов из разных городов страны.

Почти половина (43,94%) пользователей Viber признаются, что в первую очередь по утрам открывают именно мессенджеры и уже после них просматривают социальные сети (35,54%). Опрос также выявил, что большая часть респондентов устанавливает на свои телефоны не менее трех приложения для общения.

Мессенджеры чаще всего проверяют не только в начале, но и в течение дня: так поступает 53,95% участников опроса. Далее следуют социальные сети (31,48%), электронная почта (6,28%) и поисковики (3,19%). Аналогичная ситуация и по вечерам: перед сном 42,43% россиян заходят в приложения для общения, 40,82% — в социальные сети, 4,91% — в почту, и 4,3% — в поисковики. Получается, что чаще всего мессенджеры — условно первый экран, который люди видят с утра и перед сном.

Несмотря на то, что с наступлением новой нормальности множество людей во всем мире стали работать и учиться онлайн, мессенджеры для большинства опрошенных остаются прежде всего площадкой для личного общения — так их используют 89,68%. На рабочие темы ведут разговоры в мессенджерах 42,06% респондентов, 40,89% узнают из них новости, а 18,82% применяют их для учебы. Это относится и к Viber: 91,07% общаются в нем на личные темы, 36,80% используют сервис для работы, 25,2% — для чтения новостей, 18,18% — для учебы.

Самой популярной функцией Viber оказались сообщения — их ежедневно получают и отправляют 76,83% участников опроса. Среди других функций явный лидер — стикеры: ими пользуются 79,4% респондентов, далее следуют групповые чаты (46,23%), заметки (31,92%), GIF-изображения (18,32%), скрытые чаты (12,42%), создание собственных стикеров (11,61%), групповые видеозвонки (9,01%) и исчезающие сообщения (7,8%).

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