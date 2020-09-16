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Новый сервис «Яндекса» поможет ритейлу контролировать поставки

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Логистическая платформа «Яндекс.Маршрутизация» запустила новый сервис «Контроль поставок», который в режиме реального времени мониторит движение машин поставщиков. Пользователями сервиса станут распределительные центры торговых сетей, склады дистрибьюторов и дарксторы интернет-магазинов.

«Контроль поставок» ведет непрерывный мониторинг всех машин поставщиков, которые едут на склад, учитывая их геопозицию, скорость и дорожную ситуацию на их пути, например, перспективу образования пробок. Для каждого автомобиля специальный алгоритм рассчитывает ETA (Estimated Time of Arrival — ожидаемое время прибытия) и собирает все данные в едином окне. Это помогает логистам отслеживать прибытие множества машин с грузом от разных поставщиков.

«Из-за нарушений временных интервалов теряют деньги все участники цепи: поставщики, транспортные компании и распределительные центры. Наша задача - обеспечить прозрачность цепи поставок FMCG-производителей, чтобы увеличить скорость доставки и сократить издержки. “Контроль поставок” позволяет выявить причину сбоя, например, опоздание машины или очередь на разгрузке, и оперативно ее устранить», - сказал Данил Шелехов, руководитель проекта «Яндекс.Маршрутизация».

Использование показателя ETA в логистике позволяет оптимизировать транспортные потоки и трудовые ресурсы. На складе заранее знают, когда и в каком объеме заказ будет готов к разгрузке, поэтому могут сократить потери из-за простоев при приеме доставки и сбалансировать количество персонала.

Сейчас на платформе «Яндекс.Маршрутизация» работают уже около 10 FMCG-производителей из списка крупнейших поставщиков торговых сетей, включая Балтику, БКК Коломенский, Русагро и ГК Simple. Эти и другие поставщики уже получили возможность передавать данные о движении своих товаров в торговые сети и магазины. До конца года в компании планируют увеличить число подключенных к платформе производителей из FMCG-сегмента, чтобы обеспечить более полную картину поставок торговым сетям.



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