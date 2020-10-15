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Банк «Хоум кредит» присоединился к СБП

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Банк «Хоум кредит» стал участником Системы быстрых платежей (СБП) – сервиса Банка России и Национальной системы платежных карт (НСПК). Теперь клиенты банка «Хоум кредит» могут принимать и отправлять переводы клиентам других банков-участников СБП без комиссии.

Воспользоваться функциональностью СБП можно в мобильном приложении «Хоум кредит» для iOS и Android. Для того, чтобы сделать перевод, нужно знать только номер телефона получателя. Деньги приходят мгновенно.

«Подключение к СБП – важный шаг в развитии дистанционных сервисов нашего банка. Мы решили не вводить комиссию за переводы через СБП даже на суммы свыше 100 тыс. руб., чтобы сделать наш сервис самым удобным и выгодным. Такие условия предлагают далеко не все банки. Мы надеемся, что наши клиенты оценят это преимущество», — сказал Павел Михалев, директор департамента онлайн-сервисов банка «Хоум кредит».

Чтобы переводить деньги через СБП в банке «Хоум кредит», необходимо иметь любую дебетовую карту банка. Если у действующего клиента нет активной дебетовой карты, то в приложении банка можно моментально выпустить цифровую дебетовую карту. Ей можно пользоваться так же, как и обычной пластиковой картой, а при необходимости заказать привычный «пластик». Новые клиенты могут заказать карту через приложение и получить ее с курьером.

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