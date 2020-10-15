МКБ запустил новый сервис для путешественников «МКБ Travel»

Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен новый сервис «МКБ Travel», позволяющий приобретать авиа- и ж/д-билеты, а также арендовать автомобили в путешествиях через мобильный банк «МКБ Онлайн».

«Мы, понимая, как наши клиенты соскучились по путешествиям в открытом мире, уже сегодня предлагаем сервис, который, надеемся, в самое ближайшее время станет комфортным и популярным инструментом планирования поездок. «МКБ Тревел» - это не только про удобный формат получения услуги, но и про реальную выгоду – МКБ будет возвращать до 7% от стоимости покупки баллами «МКБ Бонус». Баллы начисляются дополнительно к полученным в рамках стандартных условий программы лояльности, – сказала начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина. – В ближайших планах добавить в перечень доступных услуг бронирование отелей»

Сервис реализован при поддержке одного из крупнейших онлайн-сервисов для планирования путешествий Onetwotrip и доступен всем пользователям мобильного приложения «МКБ Онлайн».