В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go!

Технологическая b2b-платформа и маркетплейс Ventra Go! объявила о выходе на открытый рынок после успешного бета-тестирования. Это мобильное приложение, которое предоставляет линейный персонал массовых профессий по uber-модели под любой проект из сферы ритейла, логистики и товаров повседневного спроса и гарантирует быстрое решение задачи клиента. Основателями и инвесторами проекта выступают Алекс Фридланд, российско-американский технологический предприниматель и инвестор, и российская компания Ventra, одна из крупнейших федеральных компаний на рынке аутсорсинговых услуг в сфере торговли, логистики и ИТ.

Платформа предлагает компаниям сервис, автоматизированный «под ключ» — от создания заявки до получения аналитики по выполненной исполнителями работе. При этом платформа отвечает и за качество оказания услуг — будь то комплектация товаров или консультирование покупателей в розничных точках.

Заявки клиента в приложении автоматически перераспределяются среди уже проверенных исполнителей, которые далее выходят на проект, отчитываются по завершении и получают заработанные средства на банковскую карту, когда им удобно. Платформа фиксирует время работ исполнителей, при помощи геолокации подтверждает их присутствие на объекте. Проверка исполнителей на соответствие специализации, процессинг и выплаты также осуществляются внутри платформы. Встроенный чат дает возможность компаниям проводить инструктажи, а наличие ролевой структуры — подключать членов команды и управлять бюджетами на временные проекты в режиме единого окна.

Сегодня в Ventra Go! более 8 000 исполнителей: работники торгового зала, мерчендайзеры, а также работники склада, комплектовщики и разнорабочие. Проект запущен на территории Москвы и Московской области. В дальнейшем планируется выход в регионы и расширение географии.

Среди клиентов Ventra крупные российские компании и международные корпорации, такие как Альфа-Банк, «Ашан», «Дикси», Henkel, Huawei, LC WAIKIKI, Nawinia, Nespresso, PMI и другие, некоторые из которых уже попробовали Ventra Go! в период бета-тестирования.

Платформа разрабатывается в России на базе стека open source технологий, что дает широкие возможности для беспрепятственного масштабирования сервиса. Инвестор Ventra Go! Алекс Фридланд — один из пионеров создания глобальных экосистем открытого кода для b2b-рынков. Платформа также предлагает открытый API, что позволяет автоматизировать создание и администрирование заявок прямо из HR-систем клиентов и добиться бесшовной интеграции с их бизнес-процессами.

«По нашим данным, около 6% населения РФ заняты на краткосрочных проектах только для компаний из FMCG-сегмента, ритейла и логистики, что составляет почти 10 млн рабочих мест. Цель нашего проекта — создание национального цифрового оператора услуг в сфере HR для b2b и b2g рынков. Платформа Ventra Go! не только позволит людям находить подработку и тем самым увеличивать свой доход, она будет способствовать легализации временной занятости в наиболее «серых» вертикалях экономики, даст возможность увеличить налоговые отчисления в бюджет страны – в этом мы видим свою социально-экономическую миссию. В свое время революционную для рынка технологию сделал Uber, думаю, Ventra Go! имеет все шансы совершить такую же революцию на рынке b2b-сервисов», — сказал Алекс Фридланд, основатель Ventra Go!

«Кардинальные изменения на рынке временной рабочей силы были неизбежны и стали особенно актуальны сейчас, когда сфера массовых профессий испытывает особенный кадровый голод. Мы видим, что Ventra Go! может положительным образом повлиять на рынок труда и ставим перед собой амбициозную цель — дать принципиально новый пользовательский опыт, удовлетворив при этом требования компаний по скорости и качеству при оказании услуг, а исполнителям — самостоятельно решать, где и когда они хотят работать. Когда клиент создает заявку на подбор временной команды в два клика, и она закрывается системой за пять минут, — мы понимаем, что двигаемся в правильном направлении», — отметила Екатерина Карабанова, управляющий партнер Ventra.