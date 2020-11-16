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REG.Site — новый сервис создания сайтов на базе WordPress от REG.RU

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU объявляет о запуске сервиса для быстрого создания сайтов на базе Wordpress — REG.Site. С помощью услуги в несколько шагов из готовых модулей можно собрать интернет-проект и запустить его в Сети. Навыки программирования и веб-разработки не требуются.

Сервис REG.Site представляет собой графический редактор, в котором все действия наглядны и понятны. Можно выбрать один из готовых шаблонов или собрать проект с нуля. Знание языков программирования не нужно, всё происходит в интерфейсе услуги. Пошаговые инструкции делают работу над сайтом ещё проще.

В REG.Site есть 45 готовых шаблонов с актуальным дизайном (лендинги, интернет-магазины, персональные страницы) и более 40 модулей: галерея, форма заявки, карта и другие важные элементы современного сайта. Адаптивный дизайн и тонкие настройки под мобильные устройства обеспечат корректное отображение и работу сайта как на компьютерах, так и на планшетах, смартфонах.

REG.Site уже включает настроенный хостинг, заказывать дополнительно к шаблону его не потребуется. Также к домену, на котором размещается сайт предоставляется бесплатно SSL-сертификат начального уровня защиты (DV) на 1 год.

В REG.Site доступно 3 тарифа на выбор от 290 рублей в месяц (от 160 рублей в месяц при единоразовой оплате на 3 года): «Старт», «Развитие» и «Бизнес-гуру». Они различаются объёмом места на сервере, где будут храниться файлы сайта, и нагрузкой на него. Возможности в редактировании шаблонов одинаковы для каждого из тарифов. Подробнее о REG.Site.

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REG.RU запустил сервис для быстрого создания сайтов на базе Wordpress — REG.Site

«REG.Site сочетает в себе всё, что нужно для самостоятельного и быстрого запуска проекта в Сети: преимущества WordPress и продвинутого конструктора, настроенный хостинг, SSL-сертификат для защиты передаваемых данных между сайтом и браузером посетителей. Решение отлично подойдёт как тем, кто делает первые шаги в бизнесе или развитии личного бренда, так и тем, кто в дополнение к существующему сайту хочет быстро создавать лендинги для проверки разных гипотез, тем более, что REG.Site включает опцию A\B-тестирования», — отмечает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.

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