«Пульс» поможет блогерам автоматически публиковать контент «Вконтакте»

Блогеры получили новые возможности развития и монетизации контента. Теперь, публикуя статью на рекомендательной платформе «Пульс», автор сможет автоматически постить ее в своем сообществе «Вконтакте». При этом интеграция позволит зарабатывать на рекламе: монетизироваться будут показы объявлений на обоих ресурсах. «Вконтакте» стала первой площадкой, которая интегрировалась с платформой «Пульса» для блогеров.

Синергия платформ поможет блогерам находить новых подписчиков и общаться с аудиторией сразу в двух ресурсах — вести канал в «Пульсе» и сообщество «Вконтакте». Автоматическая публикация контента сэкономит автору время, которое можно будет посвятить творчеству, общению с подписчиками и развитию сообществ «Вконтакте» с использованием инструментов соцсети.

Чтобы публиковать статьи на двух площадках нажатием одной кнопки, нужно в личном кабинете «Пульса» привязать к аккаунту сообщество «Вконтакте». При размещении материалов через личный кабинет «Пульса» в конце публикации будут отображаться рекламные блоки. Объявления появятся и в «Пульсе», и «Вконтакте»: таким образом, блогеры смогут получать деньги за показы на обоих ресурсах. Вывести средства на счет можно также через личный кабинет «Пульса».

«Автоматический постинг материалов «Вконтакте» из Пульса – следующий шаг на пути построения экосистемы для создателей контента. С помощью рекомендательной системы блогеры смогут работать более чем с 90% аудитории рунета и монетизировать свои материалы. Интеграция Пульса и «Вконтакте» позволит моментально разместить контент на нескольких платформах из одного интерфейса — и сразу же начать на нём зарабатывать», — сказал Сергей Шалаев, директор рекомендательных систем Mail.ru Group.

«Вконтакте» рекламные блоки будут показываться только в тех статьях, которые были созданы и опубликованы через кабинет «Пульса».