Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

За заправки в приложениях «Яндекса» теперь можно получать баллы «Плюса»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» добавил сервис «Яндекс.Заправки» в подписку «Плюс». Теперь за заправки в приложениях «Яндекс.Карты», «Заправки» и «Навигатор» начисляются баллы. Ими можно частично и полностью оплачивать топливо, а также услуги в разных сервисах «Яндекса», например, поездки на каршеринге и такси.

Кешбэк баллами начисляется за заправки на сумму от 1500 рублей — по полбалла с каждого литра. Чтобы тратить накопленное, понадобится оформить подписку на «Плюс».

Оплатить баллами топливо можно в последней версии приложения «Яндекс.Заправки». Позже это можно будет сделать и в «Яндекс.Картах», и в «Навигаторе».

Подписка на «Плюс» — дополнительная выгода для водителей. Она добавляется к другим бонусам в сервисе. Например, если у пользователя привязана карта лояльности топливной сети, то за заправку там он получит бонусы и на карту сети, и на «Плюс».

Ограничений по выбору станций нет. Копить баллы с заправок и оплачивать ими топливо можно на всех АЗС, подключённых к «Яндекс.Заправкам».

Другие материалы рубрики

Роструд запустил электронные сервисы, которые помогут бизнесу избежать проверок

По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS»

ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати

«Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию

Глава «Яндекса» рассказал, когда начнет выдавать банковские карты и кредиты

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Кондиционеры с функцией обогрева при низких температурах: выбор ZOOM

Техноблог

Как защититься от излучения смартфона, если вы его все-таки боитесь?

Как выбрать хорошие TWS-наушники: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию