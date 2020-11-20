За заправки в приложениях «Яндекса» теперь можно получать баллы «Плюса»

«Яндекс» добавил сервис «Яндекс.Заправки» в подписку «Плюс». Теперь за заправки в приложениях «Яндекс.Карты», «Заправки» и «Навигатор» начисляются баллы. Ими можно частично и полностью оплачивать топливо, а также услуги в разных сервисах «Яндекса», например, поездки на каршеринге и такси.

Кешбэк баллами начисляется за заправки на сумму от 1500 рублей — по полбалла с каждого литра. Чтобы тратить накопленное, понадобится оформить подписку на «Плюс».

Оплатить баллами топливо можно в последней версии приложения «Яндекс.Заправки». Позже это можно будет сделать и в «Яндекс.Картах», и в «Навигаторе».

Подписка на «Плюс» — дополнительная выгода для водителей. Она добавляется к другим бонусам в сервисе. Например, если у пользователя привязана карта лояльности топливной сети, то за заправку там он получит бонусы и на карту сети, и на «Плюс».

Ограничений по выбору станций нет. Копить баллы с заправок и оплачивать ими топливо можно на всех АЗС, подключённых к «Яндекс.Заправкам».