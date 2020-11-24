Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Абоненты Sensat получили возможности гибкого управления интернет-тарифами

Телеком Беспроводная связь Интернет Интернет-доступ

РТКОММ (дочерняя компания «Ростелекома») объявил о доступности пользователям услуги скоростного спутникового интернета под торговой маркой Sensat новых тарифных возможностей. С помощью дополнительных опций «Оптимизатор» и «Ускоритель» абоненты Sensat могут самостоятельно настраивать действующие тарифы, повышая при необходимости скорость соединения и получая дополнительный трафик по выгодной цене.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл сказал: «Дополнительные опции «Оптимизатор» и «Ускоритель» специально разработаны для того, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, проживающих и ведущих бизнес на труднодоступных и удаленных территориях России. Суть наших предложений – в дополнительных возможностях управления скоростью спутникового доступа в интернет и увеличения трафика на выгодных условиях. Абоненты Sensat могут воспользоваться ими в любой момент, когда пожелают и получить именно такие условия доступа в интернет, какие выберут самостоятельно».

В частности, пользователи лимитных тарифных планов Sensat могут рассчитывать на увеличение трафика, включенного в абонентскую плату и получить дополнительные 5 ГБ за 850 руб. в месяц.

Абоненты с доступом в интернет на тарифах с ежедневным распределением трафика могут увеличить его ежедневное количество без ограничения скорости – 3 ГБ единовременно за 660 руб.

За такую же сумму пользователям услуги Sensat, подключенным к безлимитным тарифным планам, предложено сделать скорость доступа максимальной – до 45 Мбит/с и получить дополнительные 3 ГБ трафика.

Другие материалы рубрики

HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда

Сбербанк создал направление электронной коммерции

Ozon заработает на IPO больше $1 млрд

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Техноблог

Как работают умные температурные датчики?

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию