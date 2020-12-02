REG.RU представляет сервис моментальных платежей Cent.app

Хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет партнёра — CENT.APP. Сервис мгновенной оплаты по ссылке или QR-коду, который подойдёт домейнерам, блогерам, онлайн-предпринимателям. Инструмент прост в использовании и безопасен.

Сервис устроен просто:

Пользователь регистрируется на сайте CENT.APP, получает ссылку или QR-код для оплаты. Размещает его на сайте, в блоге или отправляет плательщику.

Плательщик переходит по ссылке, заполняет только реквизиты своей карты, после чего происходит моментальная оплата и деньги приходят на карту.

CENT.APP будет особенно полезен домейнерам для быстрой покупки и продажи доменов, блогерам для сбора донатов от подписчиков и читателей, частным специалистам (репетиторы, психологи, веб-дизайнеры), самым разным онлайн-предпринимателям: CENT.APP поддерживает все популярные CMS-модули и его очень просто интегрировать в интернет-магазин или бизнес-сайт. Возможно подключение сервиса по API для более гибкого использования.

CENT.APP — принимает платежи из любых стран мира и доступен во всех браузерах с любого устройства. Совершать переводы можно даже с телефона или планшета. Мгновенные платежи совершенно безопасны: все данные, включая номера карт, надёжно защищены и нигде не отображаются.

Регистрация в сервисе приёма платежей займёт меньше минуты. Все транзакции и полная статистика доступны в личном кабинете. Всем зарегистрировавшимся по ссылке предоставляется сниженная комиссия. Подробнее о CENT.APP на сайте сервиса.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ.