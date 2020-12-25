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«Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

С сегодняшнего дня всем владельцам умной ТВ-приставки SberBox доступна бесплатная бета-версия сервиса облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные ПК-игры на ТВ без необходимости покупки дорогой игровой консоли или мощного ПК, при этом обеспечивает отличное качество картинки. Так SberPlay выполняет роль виртуальной консоли на базе недорогой медиаприставки от «Сбер», и дополнительного канала доступа к купленному контенту от популярных паблишеров игр. После окончания бета-периода за доступ к SberPlay юзер будет платить только во время использования сервиса.

На этапе тестирования пользователям бесплатно доступны игры от российской студии Gaijin Entertainment. War Thunder – самая масштабная бесплатная многопользовательская онлайн-игра из числа посвященных боевой технике Второй мировой и холодной войн. Авиация, наземные силы и флот сражаются вместе в одном бою, как это и происходило в настоящих сражениях.

Cuisine Royale — брутальный онлайн-шутер, действие которого разворачивается в красивейших уголках Земли. Игрок должен выжить, сражаясь с противниками огнестрельным и холодным оружием, а также используя сверхъестественные способности и мистические ритуалы.

CROSSOUT — постапокалиптический MMO-экшн, в котором можно собрать из десятков деталей бронемашину уникального дизайна, а затем сразиться на ней в жарких многопользовательских боях.

Также в SberPlay есть возможность играть в любую игру, которая уже приобретена пользователем ранее в одном из самых популярных магазинов цифровой дистрибуции игр, насчитывающем более 30 тысяч тайтлов на любой вкус.

Для управления играми можно использовать виртуальный геймпад в приложении Сбер Салют, для которого в комплекте с приставкой SberBox идут специальные накладки-джойстики на смартфон. Так, облачный гейминг на умных устройствах Сбер дает пользователю аналогичный опыт игры, как на консолях последнего поколения. Также можно подсоединять совместимый Bluetooth-геймпад — Xbox-совместимые геймпады или геймпады для PlayStation 4 второй версии и выше. Для регистрации и ввода пользовательских данных в облачных играх используется режим виртуальной клавиатуры и мыши на геймпаде.

В ближайшее время планируется добавить возможность подключения второго геймпада к SberBox и дополнить SberPlay соревновательными играми, после чего приставку можно будет полноценно использовать в том числе для игры в компании или с семьей.

Тестовый период продлится до 25 января 2021 года.

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