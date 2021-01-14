Сооснователь Qiwi Сергей Солонин инвестировал $1,5 млн в бразильскую онлайн-школу

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин вложил $1,5 млн в бразильский проект EBAC Online (Escola Britânica de Artes Criativas) — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в области дизайна, маркетинга и программирования. Основателями школы являются Андрей Анищенко (сооснователь онлайн-университета Skillbox), Александр Аврамов (сооснователь Британской высшей школы дизайна и Universal University) и Павел Алешин (экс-директор «Яндекс.Маркет»).

EBAC Online была запущена в Бразилии в июне 2020 г. В настоящий момент обучение проходят более 5 тыс. студентов, ежемесячная выручка проекта составляет около $500 тыс., а продуктовая линейка представлена 22 учебными курсами. По словам основателей онлайн-школы, инвестиции будут направлены на расширение количества обучающих программ, лекторий и программы трудоустройства.

Одним из инициаторов запуска EBAC Online стал Андрей Анищенко, экс-совладелец другого образовательного стартапа — онлайн-университета Skillbox. Несколько месяцев назад Анищенко вышел из проекта, продав долю в Skillbox компании, аффилированной с Mail.ru Group.

«Моя история со Skillbox дошла до своего логического завершения: компания «доросла» до сделки с крупным игроком и теперь будет успешно развиваться и без моего участия, — сказал Андрей Анищенко. — У меня же были амбиции запустить аналогичный проект за рубежом, и я остановил выбор на Бразилии: это страна с большой численностью населения, где объем ВВП на душу населения близок к российскому — но онлайн-образование здесь развито более слабо и, соответственно, конкуренция ниже. У этого рынка огромный потенциал и сейчас самое время его использовать: так, в ближайшие несколько лет мы рассчитываем занять лидерские позиции и выйти на годовой показатель по выручке в $50 млн».

«В Бразилии очень высок спрос на обучение цифровым профессиям, поэтому мы сосредоточили свое внимание на сферах ИТ, дизайна и маркетинга, — сказал сооснователь проекта EBAC Online Александр Аврамов. — Объединив экспертизу отраслевых компаний и опыт преподавателей-практиков из индустрии, мы можем обеспечить клиентам быстрый вход в специальность и трудоустройство. И судя по темпам роста, которые показывает EBAC Online на протяжении полугода, это оказалось по-настоящему востребованным».