DataDarvin и myTarget помогут предпринимателям автоматизировать О2О-маркетинг

DataDarvin запустила YPromo – сервис О2О-маркетинга для предпринимателей в маркетплейсе рекламных приложений myTarget App Marketplace. YPromo позволяет автоматизировать онлайн-кампании, таргетированные на пользователей, которые посещали торговую точку или проходили рядом.

Сервис помогает привлекать покупателей в торговую точку и показывать рекламу тем пользователям, для которых может быть актуально предложение компании. Для запуска рекламных кампаний используется специальное Wi-Fi-оборудование. Система формирует обезличенный сегмент MAC-адресов устройств пользователей, которые побывали в точке продаж или поблизости, и добавит его в YPromo. После этого можно показывать пользователям из сегмента рекламу с актуальными предложениями бизнеса на ресурсах Mail.ru Group, в том числе во «Вконтакте» и в «Одноклассниках», а также в рекламной сети myTarget.

Чтобы запустить кампанию, рекламодателю достаточно описать свой бизнес. Все остальное – создание иллюстраций, пополнение рекламного бюджета и продвижение – берет на себя сервис YPromo. По итогам кампании рекламодатель получит статистику, в том числе данные о количестве привлеченных в офлайне клиентов, и сможет проанализировать ее эффективность.

Аудиторию можно сформировать по нескольким параметрам. В отдельные сегменты выделяются посетители и прохожие, люди, посещавшие торговую точку ранее и зашедшие впервые. Любой сегмент можно добавить в рекламную платформу myTarget и самостоятельно запустить кампанию через личный кабинет, выбрав актуальные форматы и технологии для задач конкретного бизнеса. Все данные добавляются в обезличенном виде.

Рекламная коммуникация в интернете с пользователями, которые заходили в торговую точку или проходили мимо нее, актуальна для компаний любого размера. Например, магазину продуктов с помощью кампании на стыке онлайна и офлайна удалось привлечь 250 покупателей, потратив на рекламу 9 тыс. руб. А магазин одежды привлек 200 клиентов при бюджете на продвижение 8 тыс. руб.

Для подключения сервиса необходимо в рекламном кабинете myTarget открыть вкладку «Инструменты» и перейти в раздел «Витрина внешних приложений». Базовый тариф позволяет пользоваться возможностями нового сервиса за 1890 руб. в месяц (за каждую торговую точку). При этом рекламодателю не нужно заключать никаких новых договоров – все расчеты происходят через кабинет сервиса в myTarget App Marketplace.

Mail.ru Group запустила маркетплейс рекламных приложений myTarget App Marketplace в ноябре 2019 г. Благодаря платформе Adtech компании и разработчики могут интегрировать свои решения в инфраструктуру myTarget и монетизировать их. Внешние сервисы позволяют кастомизировать инструменты системы под индивидуальные задачи разных рекламодателей – от малого и среднего бизнеса до крупных клиентов и агентств.