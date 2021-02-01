«Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services

«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема для информирования клиентов через смартфон о месторасположении и состоянии автомобиля.

Внедрение функций Toyota и Lexus Connected Services станет шагом на пути к будущему, где автомобили и персональные гаджеты смогут свободно обмениваться информацией, обеспечивая новый уровень комфорта и безопасности для владельцев.

Клиенты Toyota получат самый широкий набор функций Toyota Connected Services среди массовых брендов. Новые автомобили будут оснащаться точкой доступа Wi-Fi с предоплаченным обслуживанием в течение года.

Современный функционал также позволяет отслеживать месторасположение автомобиля, контролировать состояние его технических систем, быстро записываться на сервис и ТО, вовремя получать напоминания и помощь в экстренной ситуации.

Владельцы Toyota и Lexus могут контролировать статус автомобиля при помощи приложений MyT и Lexus Link, которые доступны для скачивания в App Store и Google Play.

Первым подключенным автомобилем среди модельного ряда Toyota станет популярный кроссовер RAV4 в версии Style, а из моделей Lexus — бизнес-седан ES.