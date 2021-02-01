Спецпроекты

«Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Тойота» объявила о запуске в России подключенных автомобилей с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Подключенный автомобиль — это телематическая экосистема для информирования клиентов через смартфон о месторасположении и состоянии автомобиля.

Внедрение функций Toyota и Lexus Connected Services станет шагом на пути к будущему, где автомобили и персональные гаджеты смогут свободно обмениваться информацией, обеспечивая новый уровень комфорта и безопасности для владельцев.

Клиенты Toyota получат самый широкий набор функций Toyota Connected Services среди массовых брендов. Новые автомобили будут оснащаться точкой доступа Wi-Fi с предоплаченным обслуживанием в течение года.

Современный функционал также позволяет отслеживать месторасположение автомобиля, контролировать состояние его технических систем, быстро записываться на сервис и ТО, вовремя получать напоминания и помощь в экстренной ситуации.

Владельцы Toyota и Lexus могут контролировать статус автомобиля при помощи приложений MyT и Lexus Link, которые доступны для скачивания в App Store и Google Play.

Первым подключенным автомобилем среди модельного ряда Toyota станет популярный кроссовер RAV4 в версии Style, а из моделей Lexus — бизнес-седан ES.

Другие материалы рубрики

Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия

«Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть

Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter

Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Техноблог

Что такое потеря пакетов и можно ли это исправить?

Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета

Показать еще

Наука

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров