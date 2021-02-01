Спецпроекты

В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница

Пользователи «Яндекс.Лавки» теперь могут заказать готовую еду не только для себя, но и для своих детей. Первым партнером проекта стала «Азбука вкуса», которая развивает собственную линейку детской готовой еды с 2016 г. Все блюда этой линейки разработаны шеф-поварами «Азбуки вкуса» совместно с НИИ Детского питания и готовятся на собственной фабрике-кухне ритейлера.

Сэкономить время на готовку и заказать детские готовые блюда можно уже более чем в 50 точках «Лавки» на территории Москвы. На этапе запуска в меню представлено шесть наиболее популярных позиций. Рецептура блюд и технология приготовления одобрены Роспотребнадзором, а меню рассчитано на детей, начиная с трех лет. Все блюда из детской линейки приготовлены щадящим способом: на пару, варкой или запеканием. В основе — хорошо знакомые детям и необходимые для здорового питания ингредиенты: мясо птицы и рыбы, а также гарниры из овощей с натуральными соусами собственного приготовления. В блюдах ограничено содержание соли и сахара, отсутствуют жгучие специи и пряности, а также обжаренные и пассерованные ингредиенты.

Найти блюда для детей от «Азбуки вкуса» можно в «Яндекс.Лавке» в разделе с готовой едой. Они отмечены специальным стикером «Детям». В первые две недели пользователи, заказавшие детские блюда, получат подарки от издательства «Альпина паблишер» — промокод на бесплатную книгу и еще скидку 15% на детские подборки.

Другие материалы рубрики

Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия

«Мегафон» купил половину онлайн-кинотеатра, хотя планировал только треть

Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter

Дмитрий Медведев: Россию могут отключить от интернета

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые мощные обогреватели для дачи и дома: выбор ZOOM

Обзор ноутбука HP EliteBook x360 830 G7: бизнес-класс для динамичных

Техноблог

Что такое потеря пакетов и можно ли это исправить?

Как не попасть в бан у всего интернета: основы цифрового этикета

Показать еще

Наука

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров