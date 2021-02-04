«Яндекс.Маркет» отдал приоритет товарам, которые можно купить прямо на площадке

«Яндекс.Маркет» начал эксперимент с карточками товаров, который, в частности, затрагивает «Яндекс.Станцию». В этих карточках будут показываться только предложения товаров, которые можно заказать прямо на «Маркете».

Эксперимент проводится в рамках изменений на «Маркете», которые были анонсированы в январе 2021 г. Теперь предложения тех магазинов, которые подключены к логистическим и платежным технологиям «Яндекса» и чьи товары можно купить прямо на «Маркете», начнут отображаться на карточках товаров и в результатах поиска по площадке в отдельном блоке над остальными предложениями.

Сценарий покупки на «Маркете» более понятен покупателю, считают в «Яндексе». «Маркет» отвечает за весь сервис полностью — оформляет заказ, контролирует доставку, общается с покупателем и поможет с возвратом при необходимости. В целом на рынке происходят большие изменения. Покупатели все чаще выбирают крупные площадки, где можно собрать нужные товары в одну корзину и получить понятный сервис. По оценке аналитиков «Маркета», доля маркетплейсов в общем объеме онлайн-торговли выросла за последние несколько лет с 13% до 30%.

Для магазинов продажи через маркетплейс сейчас стали особенно выгодными — для товара любой категории и стоимости партнеры платят 2% от цены, отдельно продавец оплачивает комиссию за эквайринг и логистические операции. Комиссия берется за исполненный заказ — то есть этот показатель можно сопоставлять с рекламными расходами на размещение по модели сравнения цен.