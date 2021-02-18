Голосовой помощник Mail.ru Group научился советовать подарки с AliExpress

С голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group можно выбрать подарки. Он поможет подобрать подходящий вариант для кого угодно — от знакомого до близкого родственника и уложиться в свой бюджет. Понравившийся подарок можно будет сразу заказать на «AliExpress Россия».

Перед сезоном праздников пользователи все чаще обращаются к «Марусе» с вопросом «что подарить?». Новый навык голосового помощника поможет найти подарки для любого человека — будь то новый коллега, о котором пока мало что известно, или любимая бабушка, которой, кажется, дарили уже все на свете. Для этого нужно спросить: «Что подарить?» или «Что дарить?». «Маруся» уточнит, кого пользователь собирается поздравить, сколько лет адресату, и сколько денег готов потратить пользователь. С учетом этих данных голосовой помощник предложит идеи подарков и даст ссылки на AliExpress, где их можно будет заказать.

В подборке подарочных идей — варианты от российских и китайских производителей. Например, для ребенка «Маруся» может предложить развивающие эко-игрушки, для приятеля — шоколад ручной работы, а для дедушки — теплые тапочки. Все товары в подборке доступны из сервиса AliExpress Plus с опцией быстрой доставки от 2 до 15 дней.