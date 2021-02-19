Спецпроекты

Концерн «Автоматика» создал онлайн-кабинет для заседаний совета директоров

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Документооборот

Во время пандемии COVID-19 Новосибирский институт программных систем (НИПС), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», создал информационную систему «Личный кабинет члена совета директоров», предназначенную для органов корпоративного управления акционерных обществ. Система позволяет автоматизировать проведение заседаний советов директоров, оповещает о корпоративных событиях, ведет реестры, заочное голосование, а также оптимизирует процессы взаимодействия корпоративного секретаря, председателя совета директоров и членов совета директоров на всех этапах.

В «Личном кабинете члена совета директоров» предусмотрен оперативный поиск необходимой для работы информации: документов, справочных данных о сотрудниках, перечня организаций, где пользователь является членом совета директоров с возможностью просмотра всех данных о компании.

Члены совета директоров информируются о повестке заседаний, получают материалы по вопросам, поставленным на голосование, а также дату проведения заседания. В системе возможно проведение очного и заочного голосования, формирование особого мнения. Она позволяет ускорить процессы приема и обработки документов, связанных с принятием решений.

Система отличается высоким уровнем информационной безопасности – вся работа в личном кабинете ведется с защитой данных и контролем прав доступа (шифрование по настраиваемым стандартам GOST/AES и защищенный протокол передачи данных), уровень защиты данных системы сопоставим с банковским сектором.

Также в системе возможно использование электронной подписи по ГОСТ для юридической значимости, что сокращает бумажный документооборот.

Удаленную работу облегчает удобный интуитивно понятный веб-интерфейс системы. Личным кабинетом можно пользоваться как на компьютере, так и на планшете и смартфоне. Дополнительно система поддерживает Google Calendar, Apple Calendar, «1С», Microsoft Outlook и другие популярные приложения и при необходимости может быть синхронизирована с ними.

«В разгар пандемии встал вопрос о проведении заседаний в заочном режиме. Такие ситуации наглядно демонстрируют необходимость внедрения в рабочий процесс современных цифровых технологий. На рынке корпоративных решений наблюдается серьезная конкуренция, при этом сильными конкурентными преимуществами системы, разработанной НИПС, являются ценовая доступность, масштабируемость и высокая адаптированность к бизнес-процессам госкорпорации «Ростех», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В настоящее время система внедрена в холдинговой компании «Вертолеты России», «Национальной иммунобиологической компании», на очереди – внедрение в холдингах «Техмаш», «Спецхимия», «Технодинамика».



Другие материалы рубрики

Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят

На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет

Facebook заблокировал СМИ целого континента

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам