Стать обладателем ноутбука Dell теперь можно по подписке

Dell совместно с Forward Leasing запустили программу Dell | Forward, которая позволяет получить в пользование ноутбуки линеек Latitude, XPS за небольшую плату в месяц с постепенным выкупом в собственность и опцией обмена на новую модель.

Программа Dell Forward дает возможность клиентам пользоваться лучшими ноутбуками Dell за небольшую плату в месяц при оформлении договора через сервис подпишись.рф. Стоимость ежемесячной подписки начинается от 5064 рублей в месяц.

Для пользователей техники Dell это уникальный продукт, объединивший в себе простое онлайн-оформление, финансирование и легкий апгрейд устройства. Процесс подписания договора происходит онлайн, а рассмотрение занимает не более минуты. После одобрения заявки ноутбук доставляется клиенту в любой регион России.

Платежи можно производить с любых банковских карт в личном кабинете на сайте подпишись.рф. Договор рассчитан на 18 ежемесячных платежей, каждый из которых погашает остаток. Тем самым клиент постепенно выкупает устройство. Так, после всех произведенных платежей, остаточная стоимость ноутбука составляет около 40% от первоначальной цены. Клиент может выкупить ноутбук в личное пользование, оплатив эту стоимость, или бесплатно обменять устройство на новое. Это позволит сэкономить до 40% и всегда пользоваться последней моделью ноутбука. Также клиент всегда может просто вернуть устройство и забыть о платежах.

На сегодняшний день можно оформить подписку на ноутбуки Dell линеек Latitude, XPS.

Линейки Dell Latitude и Dell XPS подходят для работы и для домашнего использования. При том, что они оснащены мощными процессорами — поддерживают длительные видеоконференции и работу в режиме многозадачности. Они легкие и компактные, что позволит использовать ноутбук в отпуске, дома, в офисе — где угодно. А ультрабук-трансформер XPS больше подойдет представителям творческих профессий.

Оператором программы стала компания Forward Leasing.

«Мы рады добавить еще один ведущий бренд в категорию ноутбуков, доступных в России по подписке. Это значит, что еще больше людей смогут пользоваться всегда новыми устройствами за небольшую плату в месяц. Наши клиенты отмечают большую гибкость подписки в сравнении с обычной рассрочкой. Ведь только у нас возможны такие опции, как возврат, обмен на новое или выкуп. Все процессы: от рассмотрения заявки до апгрейда — максимально автоматизированы, благодаря чему проходят быстро и просто», — рассказал генеральный директор Forward Leasing Алексей Гуров.