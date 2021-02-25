«Яндекс.Практикум» выпустил исследование про смену профессий

Исследователи «Яндекса» проанализировали анкеты студентов, чтобы узнать, кто приходит учиться на платформу ради смены специальности. Аналитики сервиса рассказали, что это за люди: сколько им лет, из каких профессиональных сфер они приходят, с каким образованием — и на кого хотят выучиться.

Три сферы, из которых приходит больше всего желающих сменить профессию: ИТ (специалисты из ИТ переходят в смежные направления), продажи и промышленность. Те, кто раньше работал в промышленности, чаще всего выбирают курс по тестированию. Люди из банковской сферы и науки — Data Science, а маркетологи, рекламщики и пиарщики — дизайн интерфейсов. Результаты исследования помогут сориентироваться тем, кто планирует освоить новую профессию и ищет ответ на вопрос: «Какие профессии осваивают люди с похожим образованием и опытом работы?».

«Яндекс.Практикум» предлагает 15 программ обучения. Аналитики ограничились только теми из них, которые дают технические навыки, специфичные для ИТ, и при этом не требуют от студентов опыта в этой сфере. В исследовании учитывались только те студенты, кто указал среди целей обучения смену профессии.

Большинству людей, которые приходят в «Практикум», чтобы получить новую профессию, от 25 до 35 лет. Тех, кто задумался о смене специальности до 25 или после 35, одинаково много, примерно по 18%.

В целом мужчин в полтора раза больше, чем женщин, но в разных возрастных группах это соотношение разное: чем старше группа, тем больше доля мужчин. Если среди студентов до двадцати пяти женщины составляют 43%, то в группе старше сорока их 35%.

Самая многочисленная группа среди студентов «Практикума», желающих сменить работу, — это те, кто уже работает в ИТ или близких областях, но не по той специальности, по какой хотелось бы. Если говорить о других сферах, то больше всего студентов приходит из продаж и закупок, а также из промышленности.

Среди изученных студентов преобладают люди, получившие инженерное образование (в самом широком смысле: от прикладной информатики до машиностроения и архитектуры) или изучавшие общественные науки (в первую очередь экономику и управленческие дисциплины). Третья по величине группа — люди, не получившие высшего образования.

Самые популярные программы обучения в «Практикуме» — это веб-разработка, тестирование и анализ данных. Люди разного возраста мало отличаются друг от друга в выборе направления обучения, разве что среди людей старшего возраста заметно выше процент тех, кто идет в тестирование.

Сфера, в которой работает человек, может влиять на то, какую специальность он выбирает для изучения. Например, студенты, пришедшие из промышленности, чаще всего идут на тестирование, Python и веб-разработку. У людей из банковской сферы и науки популярна Data Science. У маркетологов, рекламщиков и пиарщиков — дизайн интерфейсов.

Образование тоже оказывает определенное влияние. Так, выпускники математических и естественно-научных факультетов чаще всего учатся Data Science и анализу данных. У людей, изучавших гуманитарные и художественные дисциплины, популярны дизайн интерфейсов и тестирование. Две наиболее популярные специальности у тех, кто не получил высшего образования, — веб-разработка и тестирование.

В феврале «Яндекс.Практикуму» исполнилось два года, за это время на платформе зарегистрировалось больше 1 млн пользователей.