«Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud

Сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» начал перенос информационных систем в облако Sbercloud. В рамках заключенного соглашения компания Sbercloud предоставила сервису «Работа.ру» инфраструктурные и платформенные сервисы SberCloud.Advanced для размещения уже работающих проектов и реализации новых.

Помимо базовых инфраструктурных услуг, «Работа.ру» начала эксплуатацию передовых платформенных (PaaS) продуктов Sbercloud.Advanced – Cloud Container Engine, Distributed Cache Service, Cloud Search Service, Simple Message Notification.

Всего в рамках соглашения компания Sbercloud предоставила более 20 облачных интегрированных услуг, поддерживающих самые передовые облачные технологии и инструменты такие, как Kubernetes, Terraform, Elasticsearch, управляемые базы данных и другие.

Самый широкий (48) среди российских облачных провайдеров набор интегрированных между собой PaaS-сервисов платформы Sbercloud.Advanced позволил перенести монолитные ИТ-системы на передовую микросервисную архитектуру, сократив время разработки, тестирования и вывода на рынок новых продуктов и услуг сервиса «Работа.ру».

Переход на продукты Sbercloud позволяет сервису «Работа.ру» оперативно запускать новые продукты в облаке без необходимости покупки и настройки собственных аппаратных мощностей. Наличие различных сервисов PaaS и Terraform-провайдера помогает в короткие сроки настраивать окружение для тестов и продуктовой среды.

Алексей Захаров, директор по продукту сервиса «Работа.ру», сказал: «Мы, как одни из лидеров и трендсеттеров отрасли, следим за передовыми решениями, в том числе в области облачных технологий и ИТ-инфраструктуры. Sbercloud является цифровым инструментом, с помощью которого мы улучшили технологичную составляющую сервиса и обеспечили продуктовую команду новым эффективным инструментарием, чтобы работать еще быстрее и качественнее».

Андрей Зотов, управляющий директор Sbercloud, отметил: «Уверен, что наши облачные сервисы позволят коллегам из «Работа.ру», которые уже являются одними из лидеров российского рынка онлайн-рекрутмента, выйти на еще более высокий уровень, а также запустить новые клиентские сервисы. На примере многих наших заказчиков мы видим, как использование облачных технологий повышает качество продуктов и оказываемых услуг, повышает степень удовлетворенности их клиентов, оптимизирует расходы и улучшает бизнес-показатели. Таким образом, облака становятся реальным конкурентным преимуществом».