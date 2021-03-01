Продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первых 100 заказов

AliExpress Россия объявила о том, что продавцы AliExpress смогут не платить за доставку первых 100 заказов в любой регион России. Эта мера распространится на продавцов платформы, которые начнут пользоваться услугами логистического оператора «Цайняо» с 1 марта, и дополнит ранее введенные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Инвестиции со стороны AliExpress Россия и «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group) в программу поддержки локальных продавцов составят более 3 млрд рублей до конца 2021 года.

Благодаря новой субсидии предприниматели смогут первое время работать на маркетплейсе совершенно бесплатно, экономя несколько десятков тысяч рублей: платформа не будет брать оплату за доставку первых 100 заказов и не берет комиссию за продажу первых 100 товаров.

Воспользоваться новой субсидией на доставку смогут продавцы, использующие услуги по хранению или доставке товаров от партнера AliExpress Россия — компании «Цайняо». Отправка первых 100 заказов будет бесплатной вне зависимости от числа товаров в заказе (если общий вес заказа не превышает 30 кг). Тарифы на доставку следующих заказов будут стандартными для AliExpress: в большинстве случаев продавец заплатит 69 рублей (без НДС) за доставку заказа весом до 2 кг в любую точку страны. В такой тариф заложены субсидии от маркетплейса и «Цайняо», которые позволяют продавцам экономить до 50% стоимости по сравнению с другими способами доставки.

AliExpress начал субсидировать российских продавцов в прошлом году, отменив комиссию за продажу первых 100 товаров. С тех пор поддержкой от маркетплейса воспользовались более 25 тыс. компаний. В настоящее время на AliExpress размещено более 35 тыс. российских магазинов, в которых представлено более 5,5 млн товаров.

«AliExpress развивается как настоящий маркетплейс: мы не диктуем продавцам, по какой цене и с какой скидкой продавать. Кроме того, в прошлом году мы ввели ряд мер поддержки российских предпринимателей, включая снижение комиссии, фиксацию тарифов на доставку и субсидирование логистики. И локальная часть маркетплейса растет очень быстро: число российских продавцов выросло в 7 раз, а доля локальных магазинов в обороте площадки увеличилась в 2,5 раза чуть больше чем за год. В этом году мы не меняем курса: нашими приоритетами остаются поддержка малого и среднего бизнеса, расширение локального ассортимента и ускорение доставки», — комментирует Дмитрий Сергеев, генеральный директор AliExpress Россия.

«Поддержка и развитие малого бизнеса является для нас одним из основных векторов развития на ближайший год. Благодаря новому пакету мер, который мы предоставляем продавцам со всей страны, выход на маркетплейсы станет ещё более доступным и удобным. Уже сейчас при работе с нашими сервисами малый бизнес может экономить до половины затрат на логистику. При этом малые предприятия могут пользоваться всем комплексом услуг, которые доступны для крупного ритейла: от доставок в постаматы до сортировки на региональных складах. В этом году наши дополнительные инвестиции в развитие проектов для продавцов превысят миллиард рублей», – комментирует Вячеслав Савин, генеральный директор «Цайняо» в России.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса на AliExpress, запущенные в 2020 году: отмена комиссии на первые 100 заказов (далее — 5 или 8% в зависимости от категории товара), бесплатный фулфилмент (хранение товаров и сборка заказов) при оборачиваемости менее 60 дней, единые тарифы на доставку по всей стране (большинство заказов доставляются за 69 рублей без НДС), бесплатная для продавцов доставка первых 10 заказов.