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«Яндекс» представил прозрачные правила социальной рекламы и запускает программу грантов

Интернет Интернет-реклама

«Яндекс» обновил политику в отношении социальной рекламы. Такая реклама будет размещаться в «Директе» по правилам, разработанными при участии экспертов рекламного рынка и представителей некоммерческих организаций, и помечаться особым значком. «Яндекс» начнет выпускать публичный отчет о соцрекламе и будет обновлять его ежедневно.

Кроме того, благотворительным фондам «Яндекс» предлагает гранты на размещение соцрекламы. Программа грантов станет частью социального проекта «Яндекса» «Помощь рядом», в 2021 г. компания выделит на нее 360 млн руб. Чтобы получить грант, нужно подать заявку и пройти верификацию у партнеров: ассоциации благотворительных организаций «Все вместе» и АНО «Лаборатория социальной рекламы».

«Социальная реклама помогает привлечь внимание к важным проблемам, но только при условии, что люди ей доверяют. Мы стремимся сделать процессы, связанные с размещением подобной рекламы, более прозрачными. Есть много организаций, которые делают добрые дела, но не имеют возможности рассказать о них широкой аудитории, — для них мы запустили программу грантов», — сказал Дмитрий Качмар, коммерческий директор «Яндекса».

Новые правила размещения социальной рекламы содержат требования к самим объявлениям и к тем, кто их размещает. Например, в рекламе не должно быть провокационных образов и угроз, а если рекламодатель — благотворительная организация, которая собирает пожертвования, у нее на сайте должна быть актуальная финансовая отчетность. Некоммерческие организации смогут размещать социальную рекламу в рекламной сети «Яндекса». Подход «Яндекса» к социальной рекламе зафиксирован в принципах компании.

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