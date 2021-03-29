«Сберспасибо» и «Сберуслуги» запустили предложение с бонусами

К программе лояльности «Сберспасибо» присоединилась платформа по заказу услуг «Сберуслуги», которая входит в экосистему «Сбера». Теперь 47 млн участников программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы и получить их на свой бонусный счет после оплаты заказов в сервисе «Сберуслуги».

Для того чтобы воспользоваться предложением, клиенту достаточно заказать и оплатить услугу в приложении «Сберуслуги» и быть участником программы лояльности «Сберспасибо». Сейчас эта опция распространяется на три самые востребованные категории: обучение, красоту и здоровье, мастера на час. При заказе услуг репетиторов, мастеров красоты и специалистов по мелкому бытовому ремонту можно получить скидку и бонусы.

Скидка в размере до 30% в этих категориях доступна за бонусы. За оставшуюся сумму покупки клиентам вернется 2% бонусами.

«Мы всегда рады новым активностям и предложениям для наших клиентов совместно с партнерами экосистемы «Сбера», ведь уже более 47 млн участников доверяют нам и ежедневно пользуются бонусами. Мы все регулярно сталкиваемся со множеством вопросов по различным бытовым и не только задачам, но теперь часть из них можно решить еще и выгоднее — с бонусами на «Сберуслугах», — сказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «Сберспасибо».

«Благодаря интеграции сервиса «Сберуслуги» в экосистему «Сбера» заказывать услуги безопасно, удобно и еще выгодно. Мы верим, что возможность пользоваться бонусами «Сберспасибо» будет популярна среди наших клиентов и еще больше людей смогут уделить время действительно важным делам, родным и близким и сэкономить свое время», — сказала Марина Александровская, операционный директор компании «Сберуслуги».