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ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора»

Безопасность Интернет Мобильность

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении сертификата ФСБ России, подтверждающего соответствие программного комплекса VipNet Client с поддержкой мобильной операционной системы "Аврора" требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2.

Программный комплекс ViPNet Client выполняет функции VPN-клиента и обеспечивает безопасное подключение к защищенным с помощью технологии ViPNet ресурсам. С помощью ViPNet Client можно защитить системы документооборота, почтовую переписку, подключение к системам видеоконференцсвязи и IP-телефонии, профильным системам, например, можно защитить сценарии работы мобильного обходчика, контролера на транспорте, сотрудника скорой медицинской помощи или сотрудника силовых структур. Программный комплекс ViPNet Client может использоваться в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры и при работе с персональными данными, в том числе в медицине.

«Переход на отечественные операционные системы в условиях импортозамещения возможен только при наличии соответствующего прикладного программного обеспечения и средств защиты информации. Мы учитываем эти тенденции при разработке и развитии своих продуктов. Полученный сертификат подтверждает соответствие ViPNet Client требованиям регулятора, что существенно расширяет возможности его использования в том числе в государственных информационных системах, требующих высокого класса защиты», — отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «ИнфоТеКС».

Российская мобильная ОС «Аврора» производства «Открытой мобильной платформы» позволяет создавать доверенные решения защиты информации и коммуникаций для мобильных рабочих мест в государственных структурах и крупных коммерческих организациях. Использование ОС «Аврора» обеспечивает безопасность чувствительных данных, предотвращая их передачу на сторонние серверы.

ОС «Аврора» сертифицирована ФСТЭК России (А4, УД4) и ФСБ России (АК2), содержит встроенное средство защиты канала передачи данных СКЗИ СледопытSSL, также сертифицированное ФСБ России (КС2).

«Для нас очень важна поддержка одного из лидеров рынка информационной безопасности — компании «ИнфоТеКС». Расширение экосистемы ViPNet Client за счет поддержки ОС «Аврора» позволяет заказчикам, использующим сертифицированные решения, создать единую прозрачную для пользователя защищенную среду,включающую и мобильное взаимодействие, благодаря интеграции с продуктами ViPNet на других платформах», – прокомментировал Михаил Писарев, коммерческий директор «Открытой мобильной платформы».

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