«Билайн» и «Альфастрахование» запустили онлайн-оформление ипотечного страхования со скидкой 20%

Ипотечное страхование от «Альфастрахования» теперь доступно в приложении «Мой Билайн» по специальной цене – со скидкой 20%. Об этом CNews сообщили в департаменте внешних коммуникаций и устойчивого развития компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Весь процесс от подачи заявки до получения готового полиса занимает несколько минут и происходит полностью онлайн. Больше не нужно предоставлять бумажные документы и приходить в офис. Достаточно заполнить анкету и оплатить полис на сайте «Альфастрахования» или в мобильном приложении «Мой Билайн», после чего он будет направлен на электронную почту клиента.

В настоящее время сервис доступен клиентам, оформившим ипотечный кредит в Сбербанке, ВТБ и Газпромбанке.

Татьяна Ахмина, директор департамента по платежным сервисам и страхованию компании «Вымпелком», сказала: «Билайн» постоянно работает над расширением портфеля страховых продуктов и создает уникальные предложения на рынке для удобства своих клиентов. Ипотечный кредит – важное решение в жизни каждого. Для того, чтобы помочь сэкономить нашим клиентам на страховке ипотеки, мы совместно с «Альфастрахованием» разработали дисконтное предложение и самое главное упростили его получение – оформление занимает не больше 5 минут».

Николай Игнатов, руководитель направления управления партнерских продаж компании «Альфастрахование», сказал: «Ипотечный кредит, как правило, оформляется на длительный срок, что связано с дополнительными рисками. Например, кредитор может лишиться работы или заболеть, тогда кредит придется выплачивать родственникам, иначе квартира может быть потеряна. Чтобы этого не произошло, банки при выдаче кредита рекомендуют оформлять полис ипотечного страхования, который защитит человека, его право собственности и покупаемое в кредит имущество. Наши клиенты могут чувствовать себя спокойно – страховая защита не позволит потерять жилье даже в непредвиденной ситуации. А скидка 20%, которую получают клиенты, оформляя продукт в мобильном приложении «Мой Билайн», станет приятной привилегией».