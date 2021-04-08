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Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» разработала сервис для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник»

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Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» сообщил о разработке аналитического сервиса для подбора и проверки поставщиков «Цифровой помощник». Решение работает в онлайн-режиме и позволяет специалистам закупочных подразделений и тендерных отделов осуществлять быстрый подбор поставщиков с учетом категорийных стратегий, а также проверять потенциальных участников закупок. Сервис на первом этапе доступен для организаторов закупок на ЭТП в секции «223-ФЗ и Коммерческие закупки». В дальнейшем он будет доступен заказчикам и поставщикам во всех секциях.

«Цифровой помощник» позволяет автоматизировать работу специалистов закупочных подразделений в части выполнения задач по поиску и подбору поставщиков на основе агрегированной информации из различных источников: ЕРУЗ, ЕИС, ЭТП «ТЭК-торг», внутренней BI-системы, Seldon, «Спарк-маркетинг», Федеральной налоговой службы, Россреестра, РНП и других источников. Решение включает такие сервисы как: подбор потенциальных поставщиков на закупку, история участия в торгах, полная проверка контрагента и получение сведений о его надежности, получение отчета о регистрации поставщика на ЭТП.

Функциональность решения предоставляет организаторам возможность получать данные «в один клик» в режиме 24/7 – до сих пор такая информация собиралась вручную. Возможность взаимодействовать онлайн в едином рабочем пространстве всем участникам процесса закупок значительно сокращает временные затраты на проведение процедуры и снижает риски неисполнения договора.

«"Цифровой помощник" - сервис ТЭК-торг, функционирующий по принципу единого окна, - сказал генеральный директор «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин. - Сегодня многие небольшие организаторы в регионах не могут позволить себе использовать такие сервисы от сайтов-агрегаторов в силу того, что покупать готовое аналогичное решение на их объем закупок нецелесообразно. У «ТЭК-торг» таких заказчиков много, а потому синергетический эффект от создания сервиса очевиден. Подбор и приглашение поставщиков на закупку по историческим данным и их профилю обеспечивает с точностью 85% участие этих поставщиков в закупке. Причем на получение релевантных данных о поставщиках из 50 регулярно обновляющихся источников требуется в среднем не больше одной минуты. Сегодня в системе используются цифровые профили более чем 800 тыс. активных участников закупок, и эта цифра постоянно растет».

В настоящее время воспользоваться сервисом могут организаторы торгов, аккредитованные на ЭТП «ТЭК-торг» в секции «223-ФЗ и Коммерческие закупки». В дальнейшем функционал решения будет развернут и на другие секции.

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