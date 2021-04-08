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Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять продукты из столичных магазинов

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Автономные роботы-курьеры «Яндекс.роверы» начали работать в московском районе Хамовники. Они доставляют продукты из магазинов и заказы из местных ресторанов в жилые дома и бизнес-центры района. Первыми супермаркетами, которые подключили доставку роботом, стали «Азбука вкуса» и «Вкусвилл».

Вызвать робота с продуктами можно в приложениях «Яндекс.еда» и «Яндекс Go». Сотрудник супермаркета соберет заказ и погрузит его в «Ровера», после чего тот отправится по указанному адресу. Когда робот прибудет на место, покупатель получит уведомление, а в приложении появится кнопка «Открыть замок». «Роверы» могут доставлять заказы весом до 20 кг. Можно заказать, например, пятилитровую бутылку воды, пару пакетов молока, фрукты, и еще останется место для выпечки.

«За последний год спрос на доставку продуктов вырос в несколько раз, а партнерство с сервисом «Яндекс.еда» позволило нам значительно расширить возможности онлайн-торговли. И этот рост продолжается: за первые три месяца текущего года мы собрали, а «Яндекс.еда» доставила уже почти столько же заказов, сколько мы совместно реализовали за весь прошлый год. Доставка «Роверами» – интересный и новый для нас эксперимент, и мы рады принять в нем участие одними из первых в ритейле. При растущих объемах дополнительные «руки» в виде «Роверов» будут как нельзя кстати», – сказал вице-президент по электронной коммерции «Азбуки вкуса» Дмитрий Лебедев.

Пользователи «Яндекс.еды» все чаще заказывают продукты домой вместо похода в супермаркет. Многие заказы приходят из ближайших к магазину кварталов. В будущем такой гиперлокальной доставкой смогут заниматься роботы, а курьеры будут быстрее возить заказы на более дальние расстояния, на велосипедах или общественном транспорте. Такое распределение заказов позволит сохранить высокую скорость доставки при растущем спросе.

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