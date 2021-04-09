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«Одноклассники» перевели все обращения неавторизованных пользователей на бота

Интернет Веб-сервисы

«Одноклассники» отменили форму обращения на сайте для пользователей, у которых возникают проблемы с авторизацией. Теперь при неудачной попытке входа в соцсеть появляется возможность решить вопрос со службой поддержки ОК в один клик. Это позволяет обрабатывать еще больше обращений людей и экономить пользовательское время.

Ранее для восстановления доступа к соцсети неавторизованным пользователям необходимо было писать обращение с описанием проблемы через специальную форму. Теперь по клику на кнопку саппорта на анонимной странице сразу появляется диалоговое окно со службой поддержки. Далее пользователю остается выбрать тему и категорию обращения, и он сразу попадает на чат-бота «Асю», а в случае необходимости может позвать на помощь оператора.

«Одноклассники» уделяют поддержке особое внимание. Пользователи получают оперативный ответ на свои обращения в течение нескольких секунд. При возникновении проблем с авторизацией служба поддержки помогает восстановить логины и пароли, если они забыты, или профиль был взломан, также если возникают проблемы на этапе регистрации и в случаях обращений родственников умершего пользователя.

С внедрением интеллектуальной системы обработки пользовательских вопросов у ОК появилась возможность помогать еще большему количеству людей за короткий период. В рамках тестового периода отказ от формы обратной связи позволил увеличить в два раза количество восстановленных профилей в «Одноклассниках», при этом пользователем стало намного проще обратиться в службу поддержки, что увеличило количество обращений на 50%.

Пользователи зачастую не обращаются в службы поддержки социальных сетей и мессенджеров, потому что не могут оперативно связаться с поддержкой. В будущем соцсеть также оптимизирует обращения в службу поддержки для всех пользователей.

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