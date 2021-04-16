Спецпроекты

Microsoft представила детский режим для браузера Edge

Интернет Интернет-ПО

Microsoft представила новую версию браузера Microsoft Edge, главным нововведением которого является детский режим (Kids Mode). Новая функция позволяет защитить детей от нежелательного контента в интернете, обеспечить конфиденциальность и многое другое.

Для переключения браузера в детский режим необходимо перейти в профиль своей учетной записи Edge, выбрать «Просмотр в детском режиме» и указать возрастную группу от 5 до 8 лет, либо от 9 до 12 лет. Обе возрастные группы по умолчанию придерживаются самого строгого уровня защиты, позволяют предотвратить отслеживание, блокируя большинство трекеров, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность и минимальное количество персонализированной рекламы. Кроме того, текст, изображения и видео, которые не соответствуют возрастной категории, будут удалены из результатов онлайн-поиска.

Особенностью режима для старшего возрастного диапазона (9-12) является соответствующая новостная лента на странице новой вкладки со специально отобранными статьями от MSN для детей, которые посвящены животным, науке, интересным фактам и т.д.

По умолчанию в детском режиме доступны около 70 популярных детских сайтов, но пользователи могут легко настроить собственный список. Если ребенок попытается перейти на сайт за пределами этого разрешенного списка, его встретит специальная блок-страница, побуждающая его попросить разрешения у родителей.

Разработчики также позаботились о том, чтобы адаптировать интерфейс детского режима в соответствии с предпочтениями младшего поколения. Был создан удобный для восприятия макет, чтобы дети могли легко ориентироваться в браузере. Кроме того, специально для детского режима были разработаны пользовательские темы Disney и Pixar на базе анимационных фильмов «Холодное сердце», «Русалочка», «В поисках Немо», «Тачки», «История игрушек», «Тайна Коко». В ближайшие месяцы в партнерстве с Disney будут разработаны и другие темы.

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