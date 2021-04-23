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Tele2 начала доставлять SIM-карты в постаматы PickPoint

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 расширяет сеть пунктов самовывоза товаров, заказанных через интернет-магазин. Теперь доставка осуществляется в постаматы PickPoint, расположенные на территории Москвы и области. Так, в столичном регионе число точек самовывоза интернет-заказов с учетом монобрендовой розницы превысило одну тысячу.

В 2021 году Tele2 фокусируется на развитии цифрового канала дистрибуции и расширяет список локальных партнеров. Компания стремится предоставить клиентам возможность получения SIM-карты наиболее удобным и быстрым для них способом. Так, оператор запустил доставку заказов в постаматы PickPoint – автоматизированные оранжевые терминалы, установленные возле жилых домов, в магазинах, супермаркетах и в торговых центрах. На сегодняшний день для самовывоза SIM-карт доступны 477 постаматов, а вместе с салонами связи количество пунктов выдачи заказов превышает одну тысячу.

Для активации SIM-карты, заказанной в постамат PickPoint, клиенту потребуется паспорт, а также банковская карта. Пройти процесс саморегистрации можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2». Пользоваться услугами абонент сможет после активации и пополнения баланса номера на сумму ежемесячного платежа. Скорость доставки заказа в постамат составляет один день, после чего заказ будет храниться в пункте выдачи в течение трех дней.

Помимо опции самовывоза, клиентам также доступны два формата доставки заказа при оформлении через сайт: курьерской службой в течение 1-2 дней по Москве и 2-3 дней по Московской области, а также сверхбыстрая доставка совместно с партнером «Яндекс Go» в течение двух часов. При этом оба формата не требуют посещения салона связи для активации SIM-карты.

По итогам первого квартала 2021 года наибольшим спросом среди клиентов столичного региона пользуется самовывоз – данный способ получения заказа выбирают 83% пользователей интернет-магазина. Каждое десятое подключение за последние три месяца составляет переход по MNP. Примечательно, что по итогам марта 17% от всех заказов – это покупка eSIM через мобильное приложение «Мой Tele2».

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