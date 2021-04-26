Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью технологии больших данных (big data) проанализировал активность своих клиентов за время пандемии. Пользователи стабильно увеличивают потребление мобильного интернета и после снятия режима самоизоляции: в марте 2021 г. клиенты скачали на 130% больше трафика, чем в начале пандемии в марте прошлого года.

В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34 – 37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 оценили, как менялось потребление интернет-трафика в течение прошлого года и весной 2021 г.

Специалисты по данным (Data Scientists) выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 г. абоненты Tele2, участвующие в выборке, скачали в два раза больше трафика, чем за предыдущий месяц – 208 ТБ.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 г. интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2, которые участвовали в выборке, скачали 245 ТБт, что на 130% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рейтинг самых «качающих» городов возглавила Москва, также в десятку вошли Чувашия, Челябинск, Нижний Новгород, Тула, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород, Калуга и Владимир. В этих регионах живут наиболее активные интернет-пользователи в возрасте 34-37 лет.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2, участвующих в исследовании, в апреле 2020 г. была соцсеть «Вконтакте». В марте 2021 г. на первом месте Youtube, на втором – Instagram, на третьем – Facebook.