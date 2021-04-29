«Билайн» и «Альфастрахование» запустили онлайн-продажи страховых полисов для защиты жилья

«Альфастрахование» при поддержке «Билайна» запустило услугу «Дом под защитой». Полис распространяется как на личные квартиры, дома или дачи, так и на съёмные. Весь процесс покупки полиса полностью реализован онлайн. Чтобы застраховать жильё, не нужно высылать фотографии или приглашать оценщика, при этом цена остаётся одной из самых низких на рынке. Раньше клиентам приходилось выбирать из пакетных предложений со стандартными условиями, а с услугой «Дом под защитой» в «Билайне» они сами определяют, на какую сумму застраховать имущество или ремонт. Цена полиса рассчитывается индивидуально с учётом задач и пожеланий каждого клиента.

Услуга страхования «Дом под защитой» доступна на сайте «Билайна» и в мобильном приложении «Мой Билайн» в разделе «Финансы». Полис можно приобрести как на год, так и по подписке с ежемесячными списаниями. Страховку на год можно оплатить банковской картой, при покупке вы получаете два месяца в подарок. Ежемесячная подписка доступна только абонентам «Билайна», её можно подключить к банковской карте. После покупки полис будет отправлен на почту, указанную в анкете.

Полис поможет при разных неприятностях: заливе помещения, пожаре, краже, взрыве газа, замкнувшейся электропроводке. Застраховать можно любой объект недвижимости в России.

Чтобы нашим клиентам было с нами максимально комфортно, помимо компенсации убытков, полис дает уникальные преимущества: при страховании квартиры, дома или дачи предусмотрена помощь в уборке жилого помещения, если оно пострадало от одного из рисков. Также в полисах страхования квартиры и жилого дома предусмотрена компенсация нескольких дней в гостинице, если помещение в результате одного из рисков стало непригодным для проживания.