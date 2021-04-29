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В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей

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«ВТБ капитал инвестиции» расширили возможности робота-советника в новой версии мобильного приложения «ВТБ мои инвестиции» 2.16.0, добавив пять стратегий в долларах США. Рекомендуемые долларовые портфели состоят из акций крупных компаний США, американских облигаций, еврооблигаций российских компаний и золота. Подключение и помощь робота бесплатны. Минимальная сумма, на которую можно сформировать портфель ценных бумаг в долларах - $1000.

Ожидаемая доходность инвестиций в рамках ультраконсервативной долларовой стратегии робота составляет около +4,1% годовых, консервативной +4,5% годовых, сбалансированной +7,9% годовых, агрессивной +10,1% годовых, ультраагрессивной +13,4% годовых.

Робот-советник является сервисом, который бесплатно может подключить любой желающий с портфелем от 50 тыс. руб. в мобильном приложении «ВТБ мои инвестиции». Сервис предлагает инвесторам с небольшими портфелями получать рекомендации по выбранной на основании присвоенного риск-профиля стратегии.

Помимо пяти новых долларовых стратегий, которые формируются командой «ВТБ капитал инвестиции», с помощью робота-советника доступны еще шесть рублевых стратегий на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг и БПИФ. Пять рекомендуемых рублевых портфелей тоже разрабатываются экспертами «ВТБ капитал инвестиции», а запущенная в октябре 2020 г. стратегия «Искусственный интеллект» создана с применением алгоритмов машинного обучения.

По данным на 9 апреля 2021 г., модельные портфели по рублевым стратегиям робота-советника показали следующие результаты: ультраконсервативный +7,77% годовых, консервативный +12,34% годовых, сбалансированный +16,14% годовых, агрессивный +19,26% годовых, ультраагрессивный +24,17% годовых. Доходность стратегии, разработанной искусственным интеллектом, с момента запуска 19 октября 2020 г. по 9 апреля 2021 г. достигла 29,96%.

Количество счетов с подключенным портфелем от робота-советника за 2020 г. увеличилось в четыре раза – до 19 тыс., в I квартале 2021 г. рост составил 30% - до 24,4 тыс. С момента запуска объем активов под консультированием робота-советника вырос до 20,9 млрд руб. (по состоянию на конец марта 2021 г.).

«Все больше людей интересуются возможностями рынка. Начиная инвестировать, они приходят к пониманию того, что для лучшего результата им необходимы консультации и помощь профессионалов. Мы стараемся удовлетворить этот запрос, в том числе предоставляя такую поддержку бесплатно через сервис робота-советника. Популярность услуги очень высока, поэтому мы в постоянном режиме работаем над расширением функционала. Дополнение робота-советника долларовыми стратегиями отвечает запросу клиентов на диверсификацию портфеля, в том числе по географическому принципу. Подключить такую стратегию можно также на отдельный субсчет в дополнение к уже запущенному роботу-советнику с портфелем, собранным из рублевых инструментов. Сделать процесс инвестирования максимально удобным – наша ключевая задача, мы стараемся предоставить все возможности, чтобы инвестиции приносили клиентам хороший результат», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ капитал инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

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