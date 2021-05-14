МТС и «Лукойл» объявили о запуске первой в России единой подписки на топливо и цифровые сервисы

МТС и сеть АЗС «Лукойл» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого запустят первую в России подписку, объединяющую в себе оплату топлива на АЗС и доступ к цифровым продуктам экосистемы МТС.

Первыми, кто сможет воспользоваться подпиской, станут автолюбители в Свердловской и Саратовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан. Подписка доступна в приложении МТС Cashback для абонентов пилотных регионов с 14 мая текущего года. Размер скидки на топливо для подписчиков составит 10%. Также пользователи бесплатно получат набор цифровых сервисов от МТС.

«Партнерства компаний из разных отраслей для создания на базе цифровых платформ новых пользовательских продуктов — перспективное направление, которое является одним из инструментов расширения экосистемы МТС. Сотрудничество МТС и Лукойл — это новый пользовательский опыт как для клиентов, так и для самих компаний, поскольку предполагает тесное ИТ-взаимодействие и совместное выстраивание логичного и простого клиентского пути при использовании продукта. Пилотный запуск в четырех регионах позволит автолюбителям оценить удобство и выгоду предложения, а нам и партнеру — эффективность этого эксперимента, по результатам которого будет принято решение о масштабировании проекта на всю страну», — отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

«Партнерство с МТС и участие в таком проекте – это новый и чрезвычайно интересный опыт для нас, поскольку сегодня мы запускаем принципиально новый продукт с одной из крупнейших цифровых компаний в России. Мы рады принять участие в выводе на рынок подписки, которая объединит в себе выгодное предложение на топливо «Лукойл» и цифровые сервисы МТС. Мы будем рады, если наше партнерство распространится на другие регионы России и, возможно, получит продолжение в других направлениях», — отметил вице-президент «Лукойла» Максим Дондэ.

Приобрести подписку можно в мобильном приложении МТС Cashback в разделе «Акции» за 5,9 тыс. руб. Управление подпиской и баланс доступны на карточке «Подписка на топливо» также в разделе «Акции». Покупая подписку, клиент получает 6,5 тыс. топливных баллов, которые он может потратить на оплату топлива,1 балл = 1 руб., доступ к МТС Music на месяц, облачный сервис «вторая память» на 80 ГБ, а также услугу «Блокировка спам-звонков».

Топливные баллы можно использовать для оплаты любого вида топлива на заправках Лукойла в течение 30 дней с даты покупки. Для оплаты баллами на кассе заправки необходимо предъявить QR-код, который формируется нажатием кнопки «Заправиться» на карточке «Акции» в приложении. При использовании баллов клиент должен оплатить наличными или картой, минимум один рубль от стоимости заправки. Продлевать подписку можно не чаще одного раза в 30 дней. Предложение будет действовать до 31 июля 2021 г.