Tele2 перезапустила тариф для любителей кино и ТВ

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о расширении возможностей тарифа «Везде онлайн», который без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тыс. фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов. Ранее тариф был доступен лишь в нескольких регионах страны, а с 1 июня 2021 г. предложение действует на всей территории присутствия Tele2. Новые пользователи тарифа получат 2021 ГБ трафика.

«Везде онлайн» – это уникальный тариф с включенной подпиской на мультимедийный сервис Wink. Он ориентирован на активных пользователей стриминговой платформы с высокой потребностью в дата-трафике. Tele2 масштабирует тариф на всю Россию и начисляет новым клиентам объемный пакет трафика.

Пользователи тарифа «Везде онлайн» в Московском регионе за ежемесячную абонентскую плату 400 руб. получают 40 ГБ интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 500 минут на номера других операторов России, а также доступ к онлайн-кинотеатру Wink. Смотреть фильмы можно на смартфонах или планшетах. Аккаунт позволяет одновременно подключать до пяти устройств.

Новым клиентам, которые выбрали тариф «Везде онлайн» с 1 июня по 15 июля 2021 г., оператор предоставит дополнительно 2021 ГБ интернет-трафика. Период действия бонуса – 30 дней с момента его активации.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, сказал: «Новый тариф «Везде онлайн» уже показал свою популярность после пилотного запуска в части регионов страны. В июне мы расширяем географию действия тарифного предложения, чтобы еще больше наших абонентов могли смотреть фильмы, сериалы и ТВ-программы и трансляции спортивных событий вместе с Tele2».

Узнать подробности предложения «Везде онлайн» можно в личном кабинете, в салонах связи и на сайте оператора.