«Профиль вождения» в «Яндекс.Драйве» поможет водителям ездить безопаснее

«Яндекс.Драйв» запускает новую модель анализа вождения, которая создает в приложении «профиль вождения» для каждого пользователя. В профиле вождения можно увидеть историю поездок с превышением скорости или неаккуратным вождением, а также узнать свой статус. От статуса будут зависеть условия доступа к сервису.

Профиль вождения – это визуальная шкала в приложении, которая меняет цвет и статус, если у водителя появляются неаккуратные поездки, и наоборот, когда манера вождения становится лучше. Алгоритм анализирует последние 200км поездок (или столько, сколько водитель успел проехать) и несколько ключевых факторов: резкость вождения (резкие торможение и старт, игру «в шашечки», крутые входы в повороты) и превышения скорости. Теперь все случаи, когда у водителя были нарушения, будут отмечены в истории поездок.

Алгоритм проанализировал обезличенные данные о вождении пользователей за последние 2,5 года в сервисе. «Драйв» изучил стиль вождения в более чем 100 млн поездок, в том числе все факторы, которые создавали аварийные ситуации и влияли на безопасность (например, резкие перестроения или торможения). На основе этих данных сервис обучил новую модель, и теперь она лучше определяет степень вероятности попадания в ДТП.

Прежде чем запускать обновление на всех пользователей, «Драйв» в течение месяца (с 4 мая по 7 июня) внимательно анализировал поездки случайной выборки водителей с помощью новой модели. 90% водителей ездили аккуратно и по итогам получили статус «хороший водитель».

Для «хороших» водителей «Драйв» разработает программу лояльности. Если водитель ездит неаккуратно, то «Драйв» сначала предупредит его об этом в приложении, покажет, где были нарушения, и посоветует, как водить аккуратнее. Для тех, кто не реагирует на предупреждения, стоимость аренды машин «Драйва» может стать выше из-за более высокого риска ДТП и, соответственно, более дорогой страховки. Как только вождение становится аккуратным и безопасным, цены возвращаются на прежний уровень. Если же манера вождения не изменится, то Драйв заблокирует доступ к сервису – сначала временно, а потом навсегда.