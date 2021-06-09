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«Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров

«Яндекс» запустил безналичную оплату интернет-покупок и заказов из магазинов и ресторанов при получении через смартфон курьера. Данная возможность появилась у клиентов интернет-магазинов, которые сотрудничают с «Яндекс.Доставкой» и у пользователей сервиса «Яндекс.Еда».

Теперь покупатели смогут оплачивать свои заказы после того, как курьер привезет их. Смартфон курьера «превращается» в терминал с помощью специального программного обеспечения на базе NFC-технологии. Получателю заказа останется просто приложить свою банковскую карту, телефон или другое устройство с функцией бесконтактной оплаты к смартфону курьера. После этого ему придет СМС со ссылкой на загрузку кассового чека, когда плата за заказ спишется. Сумма за покупку сразу попадет на счет сервисов, а после на счет-партнеров — интернет-магазинов, ресторанов и магазинов.

Новый способ оплаты полностью безопасен: у курьеров не будет доступа ни к личной информации клиента, ни к данным его банковской карты, ни к изменению стоимости товара.

Для интернет-магазинов и ресторанов получать безналичную оплату через смартфон курьера выгодно по нескольким причинам: не нужна инкассация наличных, нет риска кражи денег и, наконец, не надо закупать для курьеров оборудование для безналичной оплаты. Кроме того, новый функционал позволит привлечь партнерам больше пользователей, которые предпочитают постоплату.

Подключить оплату картой при получении могут ритейлеры, которые пользуются «Яндекс.Доставкой», в 10 городах-миллионниках. Тогда любые товары интернет-магазинов и блюда ресторанов можно оплатить удобным способом. Сервис «Яндекс.Еда» тестирует этот способ оплаты в Воронеже, а позже безналичная постоплата появится в Уфе, Самаре, Перми, Чебоксарах и других городах.

Владимир Бахур

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