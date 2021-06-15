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Calltouch запустил инструмент для отслеживания писем от клиентов

Calltouch, сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой, запустил инструмент для отслеживания писем от клиентов — email-трекинг. Технология определяет рекламные источники, с которых приходят письма клиентов вашего сайта на электронную почту, до кампании, объявления или ключевого слова.

В некоторых сегментах до 20% обращений происходит именно по почте. Причин может быть несколько: клиент не смог дозвониться из-за высокой нагрузки на колл-центр, либо находится в другом регионе. Также некоторые обращаются в компанию со сложными запросами, для которых необходимо прикрепить документы. В целом многим людям проще и удобнее написать письмо, чем позвонить.

Технология email-трекинга позволяет отследить каждое входящее письмо, проанализировать и узнать рекламный источник, с которого пришел запрос. Таким образом, сервис закрывает потребности той категории потребителей, которые по какой-то причине не могут общаться по телефону, а также дает возможность маркетологам и собственникам бизнеса отслеживать эффективность рекламы в режиме «одного окна» и оптимизировать ее в реальном времени.

Как и в коллтрекинге, email-трекинг бывает статический и динамический. Первый работает по схеме «один подменный адрес почты — один рекламный источник» и используется для офлайн-каналов, среди которых радио и ТВ, наружная реклама, визитки, презентации или мероприятия.

Для проведения рекламных кампаний в онлайн-формате применяют динамический email-трекинг. Технология генерирует для каждого посетителя сайта уникальный адрес почты, который фиксируется при отправке письма вместе с данными о посещении и источнике перехода.

С помощью email-трекинга компания может собирать большое количество полезной информации для оптимизации рекламы, например, конверсию и стоимость обращения, источник перехода на сайт (например, реклама или соцсети), сумма сделки и ROI по письму и уникальность обращения. Дополнительно сервис покажет геопозицию и пол человека, а также устройство, с которого было отправлено письмо.

Дмитрий Степанов

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