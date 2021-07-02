«Билайн» обошел МТС и Tele2 по скорости мобильного интернета

«Билайн» занял второе место по скорости загрузки и отдачи мобильного интернета, обойдя МТС и Tele2. Об этом свидетельствуют данные независимого исследования iPhones.ru. Первое место в рейтинге портала традиционно осталось за «Мегафоном».

Издание провело первый за два года всероссийский тест скорости мобильного интернета, использовав данные известного сервиса OOKLA Speedtest. В исследовании приняли участие более 25 тыс. пользователей.

Лучшие результаты по скорости загрузки и отдачи мобильной сети показал оператор «Мегафон» — 46 Мбит/с и 13,5 Мбит/с соответственно. Второе место за «Билайном» — в среднем по России скорость загрузки у клиентов оператора составила 34 Мбит/с, скорость отдачи — 13,7 Мбит/с.

Замыкает тройку лидеров МТС с показателями загрузки и отдачи 33,1 Мбит/с и 13,4 Мбит/с. На последнем месте Tele2 (23,4 Мбит/с и 8,3 Мбит/с).

И если «Мегафон» несколько лет подряд лидирует в тестах скорости загрузки, то второе место «Билайна» стало неожиданностью. Такой результат стал возможным благодаря проделанной работе оператора в рамках программы инвестирования в развитие сети во всех российских регионах. Последние два года «Билайн» ежеквартально увеличивает мощность сети в Москве и регионах России. С начала 2019 г. оператор построил больше базовых станций 4G, чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. «Качество услуг — ключевой пункт новой стратегии компании. За I квартал 2021 г. компания ускорила мобильный интернет в среднем на 25% по России и удвоила темпы строительства новых базовых станций по сравнению с прошлым годом. За счет этого “Билайну” удалось продемонстрировать положительную квартальную динамику по объему абонентской базы в I квартале 2021 г. компания зафиксировала рост абонентской базы на 0,3%, которая повторила квартальный рост на 0,3% в IV квартале 2020 г.», — сообщили в пресс-службе оператора.

«Билайн» планирует продолжить инвестиционную программу в развитие сети, показав самый значительный рост CAPEX (капитальные инвестиции в инфраструктуру) среди конкурентов.