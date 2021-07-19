Debex запустил приложение для продавцов просроченной задолженности

Debex, онлайн-аукцион, позволяющий юридическим лицам продавать и покупать просроченные долговые обязательства, запустил первое в мире мобильное приложение для продавцов долговых портфелей. В приложении «Debex», доступном для мобильных устройств на базе Android и iOS, реализован основной функционал онлайн-аукциона, хорошо знакомый пользователям десктоп-версии. Контролировать проведение торгов при помощи мобильного устройства теперь можно везде, где работает мобильный интернет или wi-fi.

Пользователи приложения «Debex», владельцы долговых реестров, получат мгновенный доступ к торгам и их аналитике. Прозрачная информация об участниках аукциона, количество ставок, динамика скачивания реестров, процесс формирования финальной цены, а также воронка торгов теперь доступны прямо с мобильного устройства.

Работать в приложении можно как в режиме «участник», так и в режиме «зритель». Участник торгов может влиять на процесс – обмениваться информацией с покупателями в чатах, соглашаться или не соглашаться с предложенной ценой, выбирать победителей и так далее. Зритель может смотреть статистику торгов в реальном времени и следить за действиями их участников, оставаясь невидимым для других.

Начиная с 2019 года, на площадке проведено 407 аукционов на общую сумму задолженности 118,5 млрд руб.

«Продажа и покупка просроченного долга – достаточно сложный процесс. Мы делаем его проще и понятнее. Debex - это, пожалуй, единственная компания в индустрии, которая вкладывает деньги не в маркетинг, а в сам продукт. Это наш сознательный выбор: любой IT-продукт должен становиться лучше, его улучшения должны быть заметны клиентам. Мобильное приложение для продавцов значительно повысит доступность информации о торгах и позволит контролировать их ход из любой точки планеты. Бизнес быстро мигрирует в смартфоны и планшеты, поэтому каждый месяц продукт будет становиться все более совершенным. А новые сервисы будут появляться сразу в мобильной и десктоп-версиях», - комментирует Саша Данилов, генеральный директор Debex.

Мобильное приложение доступно для продавцов, подключенных к Debex во всех странах присутствия компании (Россия, Испания, США, Мексика, Казахстан). В ближайшее время в нем будут реализованы дополнительные модули, доступные на сайте аукциона, например, гибридный аукцион, который является уникальной разработкой компании.

В марте прошлого года компания запустила первое в России мобильное приложение для покупателей долгов, через которое уже сделано более 700 ставок на аукционах. Приложением на регулярной основе пользуются уже более 20% покупателей долгов, по оценкам пользователей App Store и Google Play приложение имеет наивысшую оценку «пять».