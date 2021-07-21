CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

TikTok запустил формат нативной рекламы Spark Ads для брендов

TikTok запускает новый рекламный формат - Spark Ads, c помощью которого бренды смогут продвигать ролики из своих аккаунтов TikTok в ленте рекомендаций пользователей, а также продвигать ролики креаторов, принявших участие в рекламной кампании бренда. Spark Ads обеспечивает более высокие результаты от проведения рекламных кампаний при минимальном бюджете и ресурсах. Все просмотры видео, комментарии, репосты, лайки и подписки, полученные во время показа рекламы, будут накапливаться в аккаунте владельца видео.

TikTok - это пространство для развлечения, творчества, открытий и инноваций. Формат коротких видеороликов и разнообразие творческих инструментов платформы позволяет пользователям легко создавать креативный контент и делиться им с аудиторией. А уникальная лента рекомендаций TikTok предлагают каждому члену сообщества индивидуальную подборку роликов, отвечающую его персональным интересам и увлечениям.

Сила сообщества TikTok в сочетании с технологическими инновациями позволяет TikTok создавать привлекательные продукты для брендов и партнеров. Так, была запущена рекламная платформа TikTok For Business, благодаря которой бренды любого масштаба могут взаимодействовать с аудиторией TikTok и самостоятельно запускать кампании. TikTok for Business предлагает брендам отказаться от стандартной подачи рекламы, отдав предпочтение созданию и продвижению нативного и аутентичного контента, способного по-настоящему привлечь внимание аудитории.

При разработке Spark Ads TikTok стремился создать решение для брендов, позволяющее бизнесу стать частью креативного сообщества платформы наравне с креаторами TikTok. Spark Ads позволяет эффективно продвигать существующие органические видеоролики, созданные компаниями, увеличивая число просмотров и конверсию пользователей. Для брендов доступны все творческие инструменты платформы, позволяющие быстро и просто создать креативный ролик. Функции TikTok по взаимодействию пользователей с видеоконтентом позволяют больше вовлекать сообщество в общение с брендами. Так, пользователи смогут снимать Дуэты с видеороликами компаний, органично распространяя контент брендов уже в своих аккаунтах.

Запуск Spark Ads позволит брендам раскрыть весь потенциал платформы, стать еще ближе к сообществу TikTok и создавать максимально нативный, креативный, релевантный для аудитории платформы контент.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Qiwi продала виртуальный банк «Точка»

Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS»

Создан супербезопасный почтовый сервис

Apple признала российские карты «Мир»

Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов

Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как перенести данные на новый смартфон и сделать бэкап

Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021

Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов

Показать еще

Наука

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов

Всего два атома — толщина самого тонкого в мире устройства для хранения данных
Показать еще