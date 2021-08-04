Google Россия: YouTube создал Фонд YouTube Shorts на $100 млн для поддержки креаторов

Российский офис Google сообщил о запуске Фонда YouTube Shorts. Общая сумма Фонда на 2021-2022 гг. составит $100 млн.

Он предоставит тысячам креаторов по всему миру возможность финансовой поддержки. Сумма будет варьироваться от $100 до $10 тыс. в зависимости от количества просмотров и вовлеченности пользователей.

Фонд Shorts — это лишь первый шаг к созданию успешной модели монетизации YouTube Shorts. Принять участие в отборе сможет любой желающий, и для этого совсем необязательно состоять в Партнерской программе YouTube.

Всего у креаторов 10 способов заработка на YouTube. Креаторы могут получать доход с помощью функций Суперчата, Суперспасибо и Суперстикеры. Они предлагают пользователям дополнительные бонусы для взаимодействия с любыми авторами, а креаторам — дополнительный доход.

Среди источников монетизации контента для креаторов также важную роль играют Реклама и подписка YouTube Premium. Большую часть дохода от подписок получают именно партнеры YouTube.