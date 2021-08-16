В приложении Mail.ru появились новости и персональные подборки статей

В приложении Почта Mail.ru для iOS и Android появился еще один сервис экосистемы VK: стала доступна вкладка «Новости». В ней можно будет узнать о самых важных событиях из ленты Новостей Mail.ru, а также почитать материалы из рекомендательной системы Пульс, подобранные с учетом интересов пользователя.

Вкладка «Новости» доступна в верхнем меню приложения рядом с Календарем, Облаком, Задачами и Видеозвонками.Отдельное место в ней отведено материалам из Пульса — рекомендательной системы Mail.ru Group. Алгоритм Пульса учитывает, каким темами и материалами пользователь интересуется на разных онлайн-площадках, и составляет персональную подборку статей, видео и других материалов. А значит, если человек интересуется фигурным катанием, во вкладке «Новости» он увидит больше сообщений на эту тему.

«Наша цель — сделать приложение Mail.ru максимально удобным, и мы работаем по двум основным направлениям. Во-первых, расширяем возможности, чтобы в Mail.ru можно было решить максимум задач. Во-вторых, делаем приложение персонализированным, чтобы человек получал именно то, что ему нужно. Появление вкладки с новостями и личной подборкой статей — новый шаг в этом направлении: теперь в перерыве между рабочими задачами можно узнать обо всем самом важном и интересном, не покидая приложения», — отметил Дмитрий Злоказов, директор по продукту в Mail.ru Group.

В начале года Почта Mail.ru обновилась: в ней появились новые инструменты для повышения продуктивности и сервисы экосистемы VK. Теперь в приложении можно не только работать с письмами, но и планировать свои дни в Календаре, составлять списки дел в Задачах, общаться по аудио и видеосвязи в Звонках, хранить документы и фотографии в Облаке. А еще в суперприложение встроена Маруся — голосовой помощник, который умеет зачитывать письма, искать информацию, создавать заметки и многое другое. Все эти нововведения помогают пользователю эффективнее планировать свой день, работать в приложении и удобнее обрабатывать поток входящей информации – а сэкономленное время провести с близкими или друзьями.